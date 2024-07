The Caskhound präsentiert fünfte Abfüllung der Animals of Scotland Serie

The Caskound aka Tilo Schnabel stellt heute die fünfte Abfüllung seiner Abfüllungs-Serie Animals of Scotland vor. Die „Duck in Chucks“ kommt aus einer nicht näher genannten Brennerei, der Secret Highlander reifte in einem Refill Bourbon Cask und genoss am Ende seiner Reifezeit 24 Monate in einem First Fill Ex-Bourbon Hogshead. Grafikerin Lana Mathieson ist erneut für die Label-Gestaltung dieses mit 57,6 % Vol. in Fassstärke abgefüllten Single Malts verantwortlich.

Wo die „Duck in Chucks“ zu bekommen kann und was er bietet, finden Sie nachfolgend in der uns übermittelten Info:

„Don’t quack – quaff the good stuff!“:

THE CASKHOUND präsentiert die fulminante fünfte Abfüllung der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe

Mit der fünften Iteration der ANIMALS OF SCOTLAND wird es wieder mysteriös: ein herrlich fruchtiger Single Malt Whisky aus einer geheimnisvollen Destille in den südlichen Highlands hatte es THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel diesmal mächtig angetan. Die Aromenfülle und opulente Süße des 12-jährigen SECRET HIGHLAND mit Reifung & Finish in Ex-Bourbon Casks hatte selbst ihn überrascht: „Das ist ein Ex-Bourbon Malt, wie er sein sollte: extrem fruchtig, mit ‘ner fetten Süße, verdammt gut eingebundenem Alkohol und ordentliche Tiefe … Ob man errät, wo der herkommt? Völlig egal – nicht lang quaken, ab ins Glas damit und genießen!“

Wer die ANIMALS OF SCOTLAND noch nicht kennen sollte: die limitierte Serie präsentiert sorgfältig ausgewählte Einzelfassabfüllungen schottischer Single Malts, passend illustriert mit bezaubernden Zeichnungen der Künstlerin Lana Mathieson. Sie setzt die für Schottland so typische Tierwelt mit viel Liebe zum Detail und einem liebevollen Augenzwinkern gekonnt in Szene.

Enjoy the Highland’s best kept secret

Für das fünfte Bottling zieht es uns erneut in die Weiten der schottischen Highlands. Genauer gesagt: zu einer mysteriösen Brennerei unweit des Loch Lomond, quasi nur einen Flügelschlag von den Lowlands entfernt gelegen. Ihren Namen dürfen wir leider nicht verraten … aber ihr Wappentier weist eine frappierende Ähnlichkeit mit dem tierischen Helden auf dem Label unseres SECRET HIGHLAND auf. Rückschlüsse erlaubt dies aber letztlich nicht, denn unser „Mystery Malt“ unterscheidet sich doch sehr von deren üblichen Whiskys – und spielt dabei gekonnt mit Erwartungen & Klischees!

Lanas Titelmotiv des „Duck in Chucks“ hingegen verkörpert perfekt den Charakter des Highland Malts: sieht harmlos aus, hat es aber faustdick hinter den Federn! Der unangepasste, sehr ausdrucksstarke Tropfen mit seiner vollen, von doppelter Bourbon-Cask-Power gespeisten Aromen-Breitseite, ist bereits mit seinen 12 Jahren eine Klasse für sich, und braucht auch in Sachen Komplexität Vergleiche nicht zu scheuen. Er verwöhnt Nase und Gaumen mit einem Füllhorn vollmundiger Fruchtigkeit, üppiger Süße, Kräutern und verführerischen Schokoladen- & Gebäcknoten, die begeistern und Lust auf mehr machen. Wohl bekomm‘s!

„Animals of Scotland“-Collection: SECRET HIGHLAND

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (2011/2024) • 57,6 % ABV Natural Cask Strength

Refill Bourbon Cask Matured + Finished for 24 months in a First Fill Ex-Bourbon Hogshead

Auflage 249 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nose: Hellfruchtig, spritzig, süß – so ist der erste Eindruck, dem sich schnell weitere anschließen: Pfirsichbowle, Waldhonig, Orangenzesten, Nelken & ein Hauch Menthol, warme Vanillesauce, Aprikosenmarmelade und am Ende etwas Birnenkuchen mit Clotted Cream

Palate: Ein weicher, öliger und sehr wärmender Antritt, abgerundet von der intensiven Süße reifer Honigmelonen und Fudge, danach Birnenkompott, Vanillepudding mit Schokostreuseln, eine Portion Apple Crumble und Haferkekse mit einem Überzug aus dunkler Schokolade … die 57,6 % ABV sind sehr gut eingebaut und machen sich als delikate Ingwerschärfe bemerkbar

Finish: lang, wärmend und zum Ende dezent trocken, mit malzig-fruchtiger Süße, Gewürzen, Vanille und einem Hauch Zartbitter-Schokolade

FAZIT: Eine verlockende Fruchtbombe mit Stil!

Ab Montag, den 1. Juli 2024 können sie den SECRET HIGHLAND – wie immer ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke – in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern erhalten. Freuen Sie sich darüber hinaus schon jetzt auf weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe, die wir Ihnen in Kürze vorstellen werden …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de