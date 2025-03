The Caskhound bringt PEATWAVE CHAPTER 10: Ein rauchiger Geheimtipp aus den Highlands

Tilo Schnabel aka The Caskhound hat seine Serie rauchiger Whiskys mit dem Chapter 10 fortgesetzt: Diesmal kommt der Whisky aus den Highlands und ist 15 Jahre alt.

Was es über den Peatwave Chapter 10 zu sagen gibt, der ab heute im Handel zu finden ist (Bezugsquellen hinter dem Link in der Aussendung), können Sie hier nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„The Highland‘s best-kept smoky secret“:

PEATWAVE CHAPTER 10: Ein rauchiger Geheimtipp aus den Highlands

Die PEATWAVE-Reihe von THE CASKHOUND bringt die ganze Bandbreite rauchiger Whiskys ins Glas – und das neueste Single Cask Bottling, der Secret Highlander SMOKE OVER FORDYCE, hat es in sich! Peatheads dürfen sich auf eine außergewöhnliche Geschmackskombination freuen: Würziger Torfrauch trifft auf cremige Vollmilchschokolade und verschmilzt zu einem überraschend leckeren Tête-à-Tête! Doch dieser 15 Jahre gereifte Single Malt hat noch mehr auf Lager – vielschichtig, harmonisch und voller Charakter beweist er spielend, wie vielschichtig rauchiger Whisky sein kann!

PEATWAVE CHAPTER 10: Smoky Greetings from Banffshire

Für das mittlerweile zehnte PEATWAVE-Bottling zieht es uns nach Banffshire an der Nordostküste Schottlands. Die genaue Herkunft des ausdrucksstarken Highland Malt bleibt geheim, doch Kenner schätzen gerade die älteren Abfüllungen der nahe des Fordyce Burn gelegenen Brennerei. Nach der Stilllegung 1986 wird dort seit 2008 wieder hochwertiger Peated und Unpeated Single Malt produziert. Diesmal hat ein rauchiger Vertreter die legendäre THE CASKHOUND-Spürnase überzeugt …

Unser SMOKE OVER FORDYCE reifte vollständig in einem Refill Puncheon und macht seinem Namen alle Ehre: eine markante Torfrauchnote durchzieht den Whisky – mal sanft, mal intensiv. Neben einem Wechselspiel mit floralen und fruchtigen Akzenten sorgt besonders die faszinierende Verbindung von schokoladiger Süße und torfig-würzigem Rauch für viel Spannung. Herbe Fruchtnoten, feine Ingwerschärfe und eine Melange aus Würze, Kakao und delikaten Holznoten runden den Highland Malt am Ende harmonisch ab.

PEATWAVE Chapter 10: SMOKE OVER FORDYCE

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2009/2025) • 54,5 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in a Refill Puncheon

Auflage 307 Flaschen (0,7 l) à 89,90 Euro (UVP)

Nose: Florale und kräuterige Aromen eröffnen den Duft, begleitet von der süßen Cremigkeit von Vanillepudding. Ein Spritzer Zitrus bringt Frische, während Oatcakes eine dezente Malzigkeit beisteuern. Im Hintergrund schimmert eine leichte Salznote durch, die sich gut mit der Fruchtigkeit von Pfirsich, saftigen Weintrauben und reifer Birne verbindet. Eine würzige Tiefe schwingt mit, dazu ein feiner Torfrauch – nicht aufdringlich, sondern sanft verwoben mit der fruchtigen Süße. Ein leicht rustikaler Hauch Bauernhof schwingt in der Ferne mit. Zum Schluss rundet ein bisschen frisch geraspelte Schokolade das Ganze ab.

Palate: Kühl und erfrischend beim ersten Schluck, dann wird’s weich und rund. Erst zeigen sich würzige Noten und eine dezente Fruchtigkeit von getrockneten Aprikosen und Rosinen. Doch dann wird’s spannend: Rauchige Vollmilchschokolade drängt sich nach vorne! Der Torfrauch bringt würziges Heidekraut, Heu und erdig-moosige Untertöne mit, die sich perfekt in die Schokolade einfügen. Danach kommt noch eine frische Fruchtigkeit ins Spiel – knackige Weintrauben und unreife Pfirsiche. Hinzu kommen Vanille und die feine Schärfe von kandiertem Ingwer mit Bitterschokolade. Zum Schluss wird es spürbar trockener und bekommt eine schöne Balance.

Finish: Mittellang und angenehm trocken. Kakaopulver legt sich sanft auf die Zunge, während Holz und würziger Tabak eine warme, aromatische Tiefe hinterlassen. Eine subtile Rauchnote bleibt hängen, begleitet von einem letzten Hauch edler Schokotrüffel und etwas Asche. Ein stimmiger Abschluss, der Lust auf den nächsten Schluck macht.

Wie es bei THE CASKHOUND üblich ist, kam auch dieser Highland Malt unfiltriert, in natürlicher Farbe und Fassstärke in die Flasche.

Dieses Bottling der PEATWAVE-Reihe können Sie ab Freitag, dem 07. März 2025 bei unseren Handelspartnern erhalten. Weitere Abfüllungen sind bereits in Planung …

Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.