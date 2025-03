Auch am Samstag gibt es Neues von Tilo Schnabel aka The Caskhound zu vermelden: In seiner Serie Tilo’s Proof ist nun die dritte Ausgabe, ein 10 Jahre alter Linkwood mit Sherryfinish, erschienen.

Die Abfüllung wird nachfolgend von Tilo selbst ausführlich beschrieben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„A sherried Speyside delight“:

TILO’S PROOF schickt mit einem sherrybetonten LINKWOOD sein Small Batch No. 3 ins Rennen

Kaum hat das Premiere-Bottling von TILO’S PROOF die Herzen und Geschmacksnerven der Whiskyfans erobert, legt THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel mit der dritten Abfüllung der Reihe noch eine Schüppe drauf: ein 10-jähriger LINKWOOD sorgt mit seiner halbjährigen Nachreifung im PX Quarter Cask & PX Octave für ein Feuerwerk andalusischer Aromenfülle an Nase und Gaumen!

TILO’S PROOF steht für charakterstarke Small Batch-Abfüllungen ausgewählter Single Malts, die in spannenden, erstbefüllten Quarter Casks, Octaves oder Firkins ihr besonderes Finish erhalten. Abgefüllt mit der TILO’S PROOF Batchstärke von um die 51 %, bringen sie ordentlich Aroma ins Glas, bleiben dabei aber angenehm zugänglich. Ganz nach dem Motto „Great Taste @ Fair Prices“: ehrliche Whiskys mit Ecken, Kanten und echtem Fass-Charakter. Ohne Schnickschnack und ohne abgehobene Preise.

Little Small Batch Wonder: LINKWOOD goes Andalusia

Batch No. 3 ist ein Vatting eines zunächst im Ex-Bourbon-Cask gereiften LINKWOOD Single Malts, der für ein 6-monatiges Finish auf zwei, mit fruchtigem Pedro Ximenez erstbefüllte Kleinfässer aufgeteilt wurde – einem Quarter Cask und einem Octave. Die Verwendung der zwei besonderen Fasstypen sorgte für größeren Kontakt von Destillat und Fass – und dadurch einen wesentlich intensiveren Austausch der PX-Aromen. Unser 10-jähriger Speyside-Klassiker wird durch diesen andalusischen Geschmacksbooster so richtig auf Trab gebracht: cremige Sherry-Süße, üppige Karamellnoten, Orangenlikör, eine volle Ladung Gewürze, Tabak und Rosinen übernehmen hier das Steuer – und geben ordentlich Gas!

TILOS’S PROOF – Batch #3: Linkwood

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 51,1 % ABV Batch Strength

Finished for 6 months in a 1st Fill PX Sherry Quarter Cask + 1st Fill PX Sherry Octave

Auflage 209 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Nose: Deine Reise nach Linkwood beginnt auf einer sonnigen Landstraße, die Luft erfüllt von warmem Getreideduft und der süßen Note von Honig. Du hältst an einem kleinen Stand, wo der Duft von Karamellbonbons und Pfirsichbowle in der Luft liegt. Ein Strauß von Trockenblumen und der Duft warmen Vanillepuddings erinnern an gemütliche Nachmittage. Etwas Gewürze, Tabakblätter und ein Hauch alter Lederhandschuh auf dem Beifahrersitz verleihen der Szene eine tiefe, angenehme Würze …

Palate: Der erste Schluck ist weich und ölig – wie das sanfte Dahingleiten auf einer frisch geteerten Straße. Eine feinwürzige Sherrysüße trifft auf Cerealien mit Raspeln von dunkler Schokolade, während Orangenlikör und Golden Sirup üppige süße & fruchtige Akzente setzen. Leicht angebranntes Toffee und ein Hauch von Bitterorangen sorgen für eine angenehme Spannung, bevor der Geschmack von Rosinen und Tabak die Szene abrundet …

Finish: Dein Roadtrip durch die Speyside endet sanft – salziges Karamell schwingt nach, gefolgt von einer warmen Zimtnote und einem Hauch von Kräutern. Die Eichen-würze bleibt als trockener Nachklang bestehen – wie das Dahingleiten des River Spey, während die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwindet …

Wie alle TILO’S PROOF-Abfüllungen können Sie unseren Linkwood in Batch Strength, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung genießen. Der flotte Speysider ist ab sofort bei unseren Handelspartnern zu finden.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.