Pläne von Walsh Whiskey für 35 Millionen Euro Distillery in Dunleckney zurückgewiesen

Als die Amber Beverage Group im Oktober 2023 bekanntgab, eine neue Walsh Whiskey Distillery bei Dunleckey am River Barrow, County Carlow bauen zu wollen und dafür bis zu 35 Millionen Euro in die Hand zu nehmen (wir widmeten die Plänen diesen Bericht) gab es noch keine Baugenehmigung dafür. Die Pläne dazu reichte man im April des Vorjahres ein – nun sind sie am Anfang dieser Woche von den zuständigen Behörden zurückgewiesen worden.

Die Gründe für die Ablehnung sind vielfältig: Fragen der Wasserversorgung zur Verwendung von Biokraftstoff seien im Antrag nicht ausreichend berücksichtigt worden und man befürchte, dass sich die Brennerei wegen eines eigenen Brunnens potenziell negativ auf die öffentliche Wasserversorgung der Stadt auswirken könnte.

Auch die Infos zur Anbindung ans Infrastrukturnetz seien nur unzureichend abgehandelt worden – neben weiteren Kritikpunkten, die der Bauantrag hervorrief.

Wie die Amber Beverage Group auf die Ablehnung reagieren wird, zum Beispiel mit einer Nachbesserung oder einer neuen Standortsuche, ist nicht bekannt. In der neuen Brennerei sollten Marken wie Writers’ Tears und The Irishman, die die Amber Beverage Group im Jahr 2021 erworben hat, produziert werden.