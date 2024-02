The Irishman Cask Strength 2023 Limited Edition Release ist GZ-Neuheit des Jahres in der Kategorie Whisk(e)y

Vom Importeur Connaisseur GMBH haben wir die Nachricht erhalten, dass der The Irishman Cask Strength 2023 Limited Edition Release von der Getränkezeitung als Neuheit des Jahres in der Kategorie Whisk(e)y ausgezeichnet wurde – und damit so wie seine beiden Vorgänger Preise bei diversen Prämierungen erringen konnte. Bei welchen, und was über den fassstarken Iren sonst noch zu sagen ist, finden Sie nachstehend:

GZ NEUHEIT DES JAHRES IN DER KATEGORIE WHISK(E)Y

THE IRISHMAN CASK STRENGTH 2023 LIMITED EDITION RELEASE

Whiskey-Liebhaberinnen und -Liebhaber aufgepasst: Die 15. Edition der jährlich erscheinenden Cask-Strength Serie von THE IRISHMAN setzt ihre Erfolgsstory fort und erhält von der Getränke Zeitung das Prädikat „Neuheit des Jahres 2023 in der Kategorie Whisk(e)y“.

Das Außergewöhnliche an THE IRISHMAN CASK STRENGTH ist neben der Fassstärke, die dem Whiskey eine intensive und unverfälschte Vielfalt an Aromen verleiht, die Kombination aus Triple Distilled Single Malt und Single Pot Still Whiskey. Die ehemaligen Bourbon-Fässer, die für diese Limited Edition verwendet werden, werden von Bernard Walsh, Gründer von Walsh Whiskey, persönlich ausgesucht.

Das Ergebnis ist ein ausgezeichneter Whiskey in höchster Qualität und in exklusiver Auflage. Von den insgesamt abgefüllten 6050 Flaschen erreichten nur 300 Exemplare dieser traditionellen Abfüllung im 15. Jahr mit 55,3% vol. Fassstärke den deutschen Markt. Die Limited Edition THE IRISHMAN CASK STRENGTH 2023 wird deshalb nur solange der Vorrat reicht im spezialisierten Fachhandel erhältlich sein. Der UVP liegt bei rund 100 €.

Jedes Jahr gibt es eine neue, limitierte Auflage, so dass man keinen der Limited Releases von Bernhard Walsh zweimal erleben wird. Die Jahrgänge 2022 und 2021 wurden ebenfalls mit hochwertigen Auszeichnungen belobigt.

THE IRISHMAN Cash Strength 2023: GZ Neuheit des Jahres in der Kategorie WHISK(e)Y

THE IRISHMAN Cash Strength 2022: International Spirits Challenge Gold

THE IRISHMAN Cash Strength 2021: Irish Whiskey Awards Cask Strength Whiskey Gold Medal Winner

Alle oben genannten Auszeichnungen erfolgten im Jahrgangs-Jahr.

THE IRISHMAN CASK STRENGTH Release 2023

55,3% vol. Fassstärke, nicht kühlgefiltert

Ex-Bourbon Barrel aus amerikanischer Weißeiche

Verkostungsnotizen:

Geruch: Schichten von Früchten mit reichen Akzenten von sowohl Vanille als auch Nüssen.

Geschmack: Pfirsichartige Aromen mit Andeutungen von Apfelblüte, Feigen und Honig, die einen tollen Körper verleihen.

Nachklang: Noten von Holz, Gewürzen und gerösteten Mandeln.