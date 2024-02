Am 23. und 24. März in Wien: Potstill X Distillers – ein Masterclass Event

Eine Veranstaltung der etwas anderen Art kündigt Potstill, nach Eigenbekundung Austrias finest Whisky Store, für den 23. und 24. März an: Poststill X Distillers ist ein Masterclass Event im Hotel Wimberger am Neubaugürtel, bei dem prominente Repräsentanten aus 20 verschiedenen Destillerien ihre Whiskys in Masterclasses vorstellen.

Was dort geboten wird und wie Sie zu den Tickets kommen, das lesen Sie in der Verlautbarung des Veranstalters:

Potstill x Distillers

Die Potstill – Austria Finest Whisky Store und Generalimporteur zahlreicher Destillerien veranstaltet ein in dieser Art bisher nicht existierendes Event.

Masterclasses only – 1 Ticket erkauft den Eintritt in 4 verschiedene 45 minütige Masterclasses, welche allesamt von Vertretern der jeweiligen Distillery geleitet werden.

In den Pausen zwischen den Masterclasses gibt es spannende Interviews auf der Bühne mit Bernhard Rems von Whiskyexperts mit den zahlreichen Vertretern der Destillerien.

Noch nie waren so viele Vertreter von Destillerien bei einem Event in Österreich vertreten!

Es gibt keine Messestände, aber dafür spannende Verkostungen in Kleingruppen von nur 10 Personen im schottischen Englisch dargebracht von Stars der schottischen Destillerien wie zB Ian Palmer als CEO und Eigentümer der nun erstmals in Österreich vertretenen neuen Distillerie Inchdarnie oder Masterdistiller wie Alistair McDonald von der Glasgower Clydeside Distllery. Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen und Vertreter von Annandale, Ardgowan, Arran, Clydeside, Dalmore, Duncan Taylor, East London Liquor Company, Glencadam, Glendgoyne, Heaven´s Door, Hunter Laing, Inchdarnie, Kilchoman, Lochlea, Penderyn, Springbank. Auch Tamdhu, Tomintoul und Wolfburn werden auf diesem Event vertreten sein.

Sichern Sie sich ein Ticket für einen der 3 Halbtage im Hotel Wimberger am Neubaugürtel (U6 Station Burggasse-Stadthalle) am 23. oder 24. März.

Buchungen sind auf der Webseite der Potstill https://shop.potstill.org/infos/termine/ möglich. Ein halber Tag, welcher Sie eintauchen lässt in die Whiskywelt. Kleine Gruppen, keine Slideshows, echter Genuss und direkter Kontakt mit den jeweiligen Destillerien wird geboten.