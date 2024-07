Voller Torf voraus: Wir verlosen 3 x eine Flasche Smokehead Unfiltered, dem kompromisslosen Islay Single Malt!

Wir bleiben auch bei unserem nächsten Gewinnspiel beim Thema Rauch – und das absolut kompromisslos: Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosen wir in den nächsten beiden Wochen unter unseren deutschen Lesern einen ungeschönten, kräftigen Single Malt von DER Whiskyinsel schlechthin: Islay. Der Smokehead Unfiltered ist ein Single Malt vom unabhängigen Abfüller Ian McLeod Distillers, der den Geschmack Islays ohne Abstriche in sich trägt.

Gleich drei dieser mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllten Abfüllungen verlosen wir unter unseren Lesern – Sie müssen nur hier mitspielen und die leichte Gewinnfrage beantworten. Die aufmerksame Lektüre unserer Infos erleichtert deren Beantwortung sehr, nur so nebenbei.. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück und freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Hier also alle Infos zum Smokehead von Ian McLeod Distillers, der ab heute, den ersten Juli, übrigens für Deutschland exklusiv von Kirsch Import vertrieben wird, und zum Smokehead Unfiltered, den Sie bei uns gleich 3x gewinnen können:

Die Rauch-Rebellion: Smokehead Islay Single Malt

Breite Masse? Ist nichts für Smokehead. Lieber hebt er sich von ihr ab. Von dem rebellischen Auftreten der Erfolgsmarke mit dem Totenkopflogo sollte sich aber nur abschrecken lassen, wer nicht auf Torfwhiskys steht. Denn: Fans schwerer Raucharomen kommen mit dem temperamentvollen Islay Single Malt Scotch voll auf ihre Kosten. Und zwar ohne dabei viel ausgeben zu müssen.

Unabhängig gefertigt: Kult-Whisky aus Expertenhand

Kreiert wurde der kräftige Kult-Whisky von Ian MacLeod Distillers. Eine der Größen unter Schottlands unabhängigen Abfüllern verfügt über hervorragende Bestände an Single Malt der Isle of Islay. Wohl kein anderes Gebiet ist so ikonisch mit der Whiskyproduktion verwurzelt wie die schottische Hebrideninsel. Nur rund 620 Quadratkilometer ist sie groß und dennoch Heimat von derzeit zehn aktiven und zwei im Bau befindlichen Brennereien. Für Smokehead vereint sich Whisky einer der Inselbrennereien zu einem „mystery malt“ von Weltklasse.

Smokehead in Reinform: Unfiltered

Die Rauch-Rebellion wird angeführt von dem Smokehead Original, einem Preis-Leistungs-Tipp, der jetzt auch in einer Version mit 40 Volumenprozenten neue Anhänger wirbt. Wer den stark getorften Islay Single Malt Scotch Whisky jedoch in seiner reinsten Form erleben will, probiert den Smokehead Unfiltered. Bei nicht kühlfiltrierten 46% vol. sickern Noten von öligen Walnüssen, dunkler Schokolade und Pfeffer durch den dichten, wabernden Rauch – und machen jeden Schluck ein bisschen aufregender als den vorherigen.

Jetzt probieren: Wir verlosen 3 x eine Flasche des Smokehead Unfiltered!

Smokehead Unfiltered, Islay Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter):

Der Kult-Whisky des unabhängigen Abfüllers Ian MacLeod; stark getorft, intensiv und subtil süß zugleich und nicht kühlfiltriert wird auch Sie mit seinem kompromisslosen Geschmack begeistern. Und sein Design ist in jedem Whiskyregal ein absoluter Hingucker. So muss Torf!

Und so gewinnen Sie eine von drei Flaschen des Smokehead Unfiltered:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Woroauf verzichtet der Smokehead Unfiltered zu Gunsten des Geschmacks?

A: auf den Verschluss

B: auf Kühlfiltration

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Smokehead“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 14. Juli 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 19. Februar 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

