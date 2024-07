TTB-Neuheit: Edradour 12 yo Small Batch Sauternes Casks

Auch zu Beginn dieser Woche können wir einen neuen Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. „Scotland’s Little Gem”, die Edradour Distillery, hat Label für einen 12 Jahren alten Single Malt eingereicht, der in Sauternes Casks lagerte und als Small Batch Bottling in die Flaschen kam. Edradour 12 yo Small Batch Sauternes Casks wurde im April 2012 destilliert, und wurde am 17 Juni 2024 mit 48,2 % Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.