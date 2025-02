Edradour bleibt 2025 für die Öffentlichkeit geschlossen

Die ehemals kleinste Brennerei Schottlands und eine der meist fotografierten Destillerien in diesem Land bleibt 2025 für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Personalmangel führt dazu, dass Edradour in diesem Jahr keine Führungen durch diese kleine pittoreske Brennerei anbieten kann, wie die Brennerei auf ihrer Website schreibt. Auch der Distillery Shop und die Tasting Bar sind 2025 geschlossen.

The distillery will remain closed for public in 2025 – this includes all tours, the distillery shop and the tasting bar. Due to a shortage of staff we will unfortunately not be able to welcome any visitors this year.