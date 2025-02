Blackwater Distillery verkauft Velvet Cap

Die Blackwater Distillery mit Sitz im irischen County Waterford hat die Irish Whiskey Marke Velvet Cap für eine nicht genannte Summe an RoCo Brands verkauft. Zum Portfolio der Marke gehören Velvet Cap Bordeaux Cask 5 Year Old und Velvet Cap Peated Sherry Cask, RoCo Brands möchte jetzt Velvet Cap sowohl in Irland als auch international ausbauen. Blackwater wird auch nach dem Deal RoCo Brands bei der Entwicklung neuer Produkte, der Abfüllung und der Auftragsabwicklung von Velvet Cap unterstützen.

RoCo Brands verfügt Dangerous Don Mezcal noch eine weitere Spirituose in ihrem Portfolio. Bald sollen, neben einem indischen Super-Premium-Gin, auch ein japanischer Whiskey ins Sortiment aufgenommen werden. Mit Velvet Cap möchte das Unternehmen die „glühende globale Nachfrage nach Irish Whiskey“ bedienen, der als „eine der am schnellsten wachsenden Spirituosenkategorien der Welt“ beschrieben wird.