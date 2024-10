Neu von irish-whiskeys.de: The Full Irish – Blackwater Distillery deckt den irischen Frühstückstisch

Gerste, Hafer, Weizen, Roggen und Mais – und ein Finish in Stoutbierfässern – mit diesen Zutaten verspricht “The Full Irish” einen gehaltvollen Blended Irish Whiskey, der so typisch irisch ist wie der Namensgeber, das Full Irish Breakfast. Ab sofort ist diese neue Abfüllung aus der Blackwater Distillery über den Importeur irish-whiskeys.de erhältlich – unter anderem in deren Webshop.

Die kondensierten Infos dazu finden Sie untenstehend in der Presseaussendung:

The Full Irish: Blackwater Distillery deckt den irischen Frühstückstisch

Whiskey zum Frühstück mag nicht empfehlenswert sein. Ein Whiskey, geschmacklich so gehaltvoll wie ein traditionelles Full Irish Breakfast klingt dagegen vielversprechend. Mit The Full Irish Blended Irish Whiskey, dem neuesten Release der Blackwater Distillery, bietet die experimentierfreudige Brennerei genau das. Einen Whiskey, der in seiner Komposition irischer nicht sein kann.

The Full Irish Blended Irish Whiskey

“The Full Irish” ist der Name für das traditionelle irische Frühstück, bestehend Black und White Pudding, Schweinewürsten, Speck, Eiern und gebackenen Bohnen. Herzhaft, geschmackvoll und eine Komposition aus vielerlei Zutaten. Dem Konzept folgt der neue The Full Irish Blended Irish Whiskey von der Blackwater Distillery. Hierbei kombiniert das Team um Head Distiller John Wilcox und Inhaber Peter Mulryan nicht nur die drei irischen Whiskeystile Malt, Pot Still und Grain. Zusätzlich kamen bei der Herstellung mit Gerste, Hafer, Weizen, Roggen und Mais sämtliche Getreidearten zur Verwendung. Als finale Note erhielt der Blend ein Finish in Stoutbierfässer.

“In The Full Irish Blended Irish Whiskey sind alle irischen Whiskeystile und sämtliche irische Getreidearten enthalten. Dazu kommt das Finish in Stout Casks, dem irischsten aller Biere. Irischer geht es für einen Whiskey nicht”,

kommentiert Mareike Spitzer von Importeur Irish-Whiskeys.de das neueste Release der Blackwater Distillery. Die Abfüllung des Whiskeys erfolgte bei 48,5 Prozent. Eine limitierte Menge an Flaschen ist ab sofort erhältlich.