Tamdhu veröffentlicht Cigar Malt IV

Manchmal vergehen zwischen TTB-Eintrag und dem tatsächlichen Erscheinen doch mehr als ein paar Wochen – aber nun hat er es auf den Markt geschafft: Der neue Tamdhu Cigar Malt IV ist soeben von der Brennerei vorgestellt worden.

Der zur Gänze in Oloroso Sherry Casks gereifte Tamdhu Cigar Malt IV ist mit 53,8% vol. Alkoholstärke in die Flasche gekommen und soll Noten von klebrigen Ingwerpudding und warmer Sherryeiche an der Nase bieten, danach Crème Brûlée und in Sherry eingelegte Pflaumenstückchen am Gaumen – Tasting Notes, die verlockend zu einer Zigarre klingen.

Sandy McIntyre, Distillery Manager bei Tamdhu, kommentiert den Launch so:

“The expressions within the Cigar Malt range are always one of my favourite releases of the year, due to its richness and depth of flavour, making for the perfect pairing with a high quality cigar. For the same reason, the Series is always revered by our Tamdhu drinkers and we’re confident this release will be no exception.”