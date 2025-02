Grünes Licht für die Bon Accord Whisky Distillery in Aberdeen

Vor knapp einem Jahr konnten wir über die Pläne einer neuen Whisky-Brennerei in Aberdeen berichten. In der Greyhope Road, auf dem Gelände des ehemaligen Depots des Erfrischungsgetränk Bon-Accord, soll die Destillerie in der Nähe des Hafens entstehen. Der im letzten Jahr eingereichte Bauantrag erhielt nun die Genehmigung, jetzt können die Arbeiten beginnen.

Im letzten Jahr war noch von einer geplanten Torry Whisky Distillery die Rede. Mittlerweile heißt die geplante Brennerei Bon Accord Whisky Distillery. Diese soll nicht nur hochwertigen Whisky produzieren, sonder auch Führungen, Verkostungen und interaktive Ausstellungen anbieten, und so eine Besucherattraktion werden – beispielsweise für die Passagiere der in Aberdeen anlegenden Kreuzfahrtschiffe.