Morrison Scotch Whisky Distillers erweitern ihre Islay Single Malt Whiskys, die unter dem Namen Mac-Talla erscheinen, um eine weitere Abfüllung. Mac-Talla Virgin Oak vereint, wie wir lesen, das Beste aus Islays getorftem Erbe und die Süße der Reifung in Virgin Oak, also Eichenfässern ohne Vorbelegung. Der Whisky reift vollständig in einer Kombination aus Bourbonfässern und #4 Char Virgin American Oak-Fässern der Kelvin Cooperage aus Kentucky.

Original Tasting Notes

Colour: Golden Barley

Nose: Deep oak spice, toffee apples, and muscovado sugar

Taste: Rich smoked oak, warm baking spices, sticky toffee pudding, and creamy butterscotch

Mac-Talla Virgin Oak Limited Edition Whisky erscheint in einer limitierten Auflage und wird ab dem 13. Februar 2025 in ausgewählten Märkten, darunter Großbritannien, Europa, Japan, Australien und Israel, erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei £74, dies wären nicht ganz 90 €.