Neu: Mac-Talla Amarone Cask Fèis Ìle 2025 Edition

Zum dritten Mal in Folge hat die Islay-Whiskymarke Mac-Talla anlässlich der Fèis Ìle einen Single Malt in limitierter Auflage herausgebracht. Nach der 2023er Edition, die in Pedro-Ximénez-Sherryfässern reifte, und der 2024er Edition aus Rumfässern, reifte die 2025er Edition in First-Fill-Amarone-della-Valpolicella-Weinfässern aus Nord-Italien.

Mac-Talla Amarone Cask Fèis Ìle 2025 Edition ist mit 53,8 % Vol. abgefüllt und präsentiert Noten von dunklen Früchten, Schokolade und Gewürzen, abgerundet durch den für Mac-Talla typischen torfigen Charakter. Die aus nur zwei Fässern stammende 2025er Amarone Cask Edition ist ab sofort im Fachhandel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £78 (das wären etwas mehr als 90 €).