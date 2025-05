Vietnam ist jetzt Teil des New World Whisky

Es gibt einen weiteren Neuzugang auf der Whisky-Weltkarte zu vermelden!

Die Destillerie Về Để Đi (es bedeutet „zurückkehren, um zu gehen“, wie Drinks international schreibt) wurde 2020 gegründet und ist Vietnams erste Whiskybrennerei. In Vietnam ist die Destillerie bekannt für ihren vietnamesischen Gin aus regionalen Pflanzenstoffen und ihre Crème de Cacao aus regionalen Kakaonibs. Về Để Đis Mission ist es allerdings, die erste vollwertige Whiskybrennerei in Südostasien zu sein, die Single Malt und Whisky aus einheimischem Maiswhisky herstellt. Die Brennerei liegt am Rande der vietnamesischen Hauptstadt Hà Nội. Sie ist mit einer 3.000 Liter copper pot wash still und einer 2.000 Liter copper pot spirit still ausgestattet. Zum Equipment gehören noch ein 4.000 Liter fassenden Maischebottich und sechs Gärtanks mit einem jeweiligen Fassungsvermögen von 3.000 Litern ausgestattet.

Về Để Đi hat kürzlich seinen „Distillers‘ Choice“ vorgestellt. Dieser importierte Single Malt reifte in Việt Nam dann unter den besonderen klimatischen Bedindungen des Landes. Der Whisky beginnt in ex-Bourbon Fässern, und wird dann in neue Amerikanische Eichen- und Sherryfässer gefüllt und vermählt. Die Brennerei produziert auch neuen Single Malt aus Gerste, die aus Australien oder Deutschland importiert wird. Về Để Đi hat vor kurzem sogar begonnen, eigene Gerste anzubauen, ein Taifun zerstörte diese Ernte jedoch.

Der Whisky ist bisher nur in Vietnam erhältlich, Về Để Đi strebt jedoch einen europäischen Vertrieb an. Zudem verkauft die Brennerei auch Fässer aus dem founder’s casks Programm, die noch erhältlich sind. Mehr Informationen über Về Để Đi sowie Statements der Mitgründer Mikey Brenker und Dr. Michael Rosen finden Sie im Artikel bei Drinks international. Und selbstverständlich auch auf der Website der Brennerei.