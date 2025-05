Hinch präsentiert ihre ersten Single Malts aus County Down

Die 2020 gegründete Hinch Distillery (ein Video unseres Besuchs im Jahr 2023 finden Sie hier) veröffentlicht zwei irische Single Malts. Hinch Single Malt und Hinch Peated Single Malt sind die ersten Whiskeys der Brennerei, die in der Grafschaft Down in Nordirland destilliert, gereift und auch abgefüllt wurden.

Der Hinch Single Malt reifte in Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern. In der Nase zeigt der Whiskey Zitrusnoten, am Gaumen folgen Aromen von kandiertem Apfel, Pfirsichsirup und Keksen.

Die zweite Abfüllung, Hinch Peated Single Malt, reifte in einer Kombination aus ehemaligen Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche, Madeira-Wein und Oloroso-Sherry-Fässern. In der Nase präsentiert der Single Malt Aromen von aschigem Rauch, heidekrautartigem Kohlenstaub und gerösteter Ananas. Am Gaumen zeigen sich dann Noten von Honig, schwarzem Pfeffer, geräuchertem Steinsalz und dunkler Schokolade.

William Stafford, Distillery Manager und Head Distiller bei der Hinch Distillery, über die beiden Single Malts:

“This is a landmark moment for us. For the first time, we are releasing whiskey that’s not just matured and bottled on-site, but distilled here too. It means every drop is Hinch through and through.

“It’s been a long journey from cask to bottle, but these whiskeys were never going to be rushed. They were crafted to reflect both the innovation and heritage of Irish whiskey.”