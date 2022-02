Elf Jahre in einem ehemaligen Bourbon Barrel, danach ein zwölf-monatiges Finish in Amarone-Fässern. So liest sich der neue Hinch 12 Jahre Amarone Finish in einer kurzen und knappen Zusammenfassung. Mehr Infos und weitere Details finden Sie in der Pressemitteilung, die wir heute von der Schlumberger Vertriebsgesellschaft erhielten:

Whiskeyneuheit: Hinch 12 Jahre Amarone Finish

Der einzigartige Whiskey der nordirischen Hinch Distillery ist ab sofort im Schlumberger-Sortiment verfügbar

Meckenheim, Februar 2022. Inspiriert von der Vergangenheit, aber mit Blick in die Zukunft kreiert die Hinch Distillery irische Whiskeys, die unglaublich weich und gleichzeitig unverwechselbar reichhaltig und komplex sind. Die Whiskeys sind geprägt von den Traditionen und Fertigkeiten, die im Laufe der Jahrhunderte von den gälischen Völkern über die irische See hinweg ausgetauscht wurden. Das County Down, die Grafschaft in der sich die Destillerie befindet, ist bereits seit dem Mittelalter als Schmelztiegel zwischen irischer und schottischer Kultur von großer Bedeutung für die Whiskeyproduktion.

Der Hinch 12 Jahre Amarone Finish wurde elf Jahre in Ex-Bourbon American Oak Barrels gereift und anschließend weitere 12 Monate in feinsten 500-Liter-Amarone-Fässern veredelt. Die Amarone-Fässer stammen vom renommierten Weingut Masi im Veneto. Die Veredlung in diesen Fässern gibt dem Whiskey seinen goldroten Farbton. In der Nase überzeugt er mit Noten von Gewürzen und blumigen Früchten und ist am Gaumen dicht, üppig und hervorragend ausbalanciert. Der zwölfjährige Amarone Cask Finish ist die perfekte Kombination aus einem voluminösen Rotwein und dem ikonischen Hinch Irish Whiskey-Stil. Abgefüllt wurde er mit gehaltvollen 46 % Vol. Wie alle Whiskeys der Hinch Distillery ist der Hinch 12 Jahre Amarone Finish nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen. Weltweit ist er auf 3.000 Flaschen limitiert, davon sind 720 Flaschen für den deutschen Markt bestimmt. Der UVP liegt bei 79 €.

Tasting Notes

Nase: Florale und fruchtige Note, violette Früchte (Holunder und Pflaumen)

Gaumen: Wieder kräftig ausgeprägte dunkle Früchte (Holunderbeeren, Pflaumen und schwarze Johannisbeeren) gefolgt von Sauerkirsche und rotem Apfel, reifen Birnenkomponenten und einer eleganten Zimtwürze mit einem Hauch von trockenem Rotwein

Finish: sehr lang, geprägt von dunkler Frucht und malziger Süße