Sullivans Cove kündigt Australiens ältesten Single Malt an

Die tasmanische Destillerie Sullivans Cove wird Australiens ältesten Single Malt veröffentlichen. Das Erscheinen von Sullivans Cove 24 Year Old American Oak Apera Finish fällt auf den World Whisky Day am 17. Mai, die Vorstellung findet im Casa De Vinos in Melbourne statt.

Ein Jahr, nachdem Sullivans Cove bereits Sullivans Cove 24-Year-Old American Oak Second-Fill barrel (HH0004) veröffentlichte (wir berichteten), erscheint nun ein weiterer 24-jähriger Single Malt. Dieser trägt die Bezeichung #HH0005, und wurde wie auch #HH0004 im Oktober 1999 in ein Fass gefüllt. Ursprünglich reifte #HH0005 in einem 300-Liter-Fass aus amerikanischer Eiche, wurde dann allerdings 2017 in ein 225-Liter-Ex-Apera-Fass umgefüllt. Sullivans Cove 24 Year Old American Oak Apera Finish reifte sieben Jahre in diesem Fass, bevor er im Oktober 2024 mit 51,1 % vol. abgefüllt wurde.

Distillery Manager Heather Tillott beschreibt den Whisky so:

“Vanilla-laden oak, meaty and robust spirit from a bygone era, and the fun fruit of Apera have co-created pure brilliance under the unrushed guardianship of Sullivans Cove’s guiding palates.“

“What has unfolded is not merely a finish – it’s a complete integration, where spirit and cask have truly married. Impeccably balanced, unmistakably Sullivans.“

“And then, there’s the age – felt in the body, the texture, the citrus, the gamey notes. Telling of its time, and all the better for it.”