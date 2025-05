Wight Whisky kündigt ihren ersten Single Malt an

Wight Whisky, die Brennerei auf der Isle of Wight, kündigt ihren ersten Single Malt Whisky an. Der limitierte Wight Whisky No.1 Single Malt folgt auf die Einführung des Signature Malt Blend im Jahr 2024, der ersten Abfüllung der Marke.

Der Single Malt von Wight Whisky ist ausschließlich aus auf der Isle of Wight angebauter Gerste destilliert. Er trägt das Gütesiegel von Isle of Wight Grain, einer Organisation, die Gerstenbauern auf der Insel unterstützt und vertritt. Die Brennerei arbeitet mit der lokalen Brauerei Goddard’s Brewery zusammen, um ihre Maische herzustellen. Diese wird über sieben Tage lang fermentiert, bevor sie auf der New Farm, dem Standort von Wight Whisky, destilliert wird. Die Zusammenarbeit mit einer Brauerei zur Herstellung von Maische für englischen Single Malt hat kürzlich aufgrund der Bewerbung der English Whisky Guild um eine geografische Angabe für englischen Whisky Kontroversen ausgelöst, wie es beim Whisky magazine heißt.

Der No.1 Single Malt ist die erste von mehreren limitierten Abfüllungen von Wight Whisky, die den Fortschritt der Brennerei hin zu ihrem ersten Single Malt der Core Range. Der drei Jahre alte Signature-Whisky soll der 2027 auf den Markt kommen. Laut Wight Whisky weist der No.1 Single Malt Noten von Karamell, Backgewürzen, kandierten Schalen, Fudge, dunkler Schokolade und einer leichten Rauchnote auf. Wight Whisky No.1 Single Malt (45 % Vol., UVP £125) ist ab sofort über www.wightwhisky.com vorbestellbar.