Serge verkostet: Eine weitere Whisky-Weltreise

Heute werden Whiskys aus Frankreich, der Schweiz, den Seychellen, Australien und Neuseeland serviert

Willkommen zurück, Serge Valentin! Nach seinem Urlaub begrüßt uns Serge wieder auf Whiskfun, und lädt uns zu einer weiteren Whisky-Weltreise ein. Auf dieser treffen wir einige bereits bekannte Brennereien, und können auch dank des Old Sey Wisky mit den Seychellen einen neuen Spot auf der Whisky-Weltkarte begrüßen. Abseits eines Exoten-Bonus bietet dieses Bottling nicht unbedingt viel, was bei den weiteren Abfüllung aus Frankreich, der Schweiz, Australien und Neuseeland deutlich anders aussieht:

AbfüllungPunkte

Bows 2021/2025 (45.5%, Version Française by La Maison du Whisky, French oak cask, cask #B106, 206 bottles)87 
Northmaen ‘Cuvée 1110’ (48%, OB, France, batch 1/2021, 1,000 bottles)87
La Roja ‘Silencio N°1’ (56.4%, OB, Switzerland, +/-2025)85
Old Sey Wisky 10 yo ‘The Family Reserve’ (43%, OB, La Buse, Seychelles, +/-2025)50
Thomson ‘Manuka Wood Smoke’ (46%, OB, New Zealand, +/-2025)84
The Gospel Straight Rye Whisky (45%, OB, Australia, +/-2024)85
Sullivan’s Cove 25 yo 1999/2025 (47.8%, OB, Australia, American Oak second fill, cask #HH0010)89
Sullivan’s Cove 25 yo 1999/2025 (47.6%, OB, Australia, American Oak ex-bourbon, cask #HH0056)89
Hellyers Road 10 yo 2014/2025 ‘The Narrow Road’ (58.1%, La Maison du Whisky Ex-Libris, Itinéraires, Australia, oloroso sherry cask, cask #14129.09, 141 bottles)87
