Serge verkostet: Whiskyreise durch Frankreich, Schweiz und Australien

Eine weitere Whisky-Weltreise steht heute wieder auf dem Programm bei Whiskyfun. Wie gewohnt startet Serge Valentin seine Tour in Frankreich, die dann über die Schweiz bis nach Australien führt. Die Benotungen der sechs Abfüllungen in der Session gestalten diese Tour zu einer Reise in der 1. Klasse, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Scarlett 2019/2023 (51.9%, Version Française by LMDW, for Whisky Live Paris 2023, 249 bottles) 85 Macardo ‚Chapter II‘ (54%, OB, Switzerland, The Life Cycle of a Cask, finished in Port, 980 bottles, 2022) 87 MaltAge 2019/2023 (51.5%, OB, Switzerland, vin jaune, sherry and bourbon) 86 Kinglake ‚American Werewolf in Paris‘ (56%, OB, Australia, 2023) 88 Morris of Rutherglen ‚Smoked Muscat Barrels‘ (48.5%, OB, Australia, +/-2023) 83 Hellyers Road 6 yo 2016/2023 ‚Peated‘ (70.1%, OB, Australia, LMDW, cask #16315.10) 89