Mit Le Chéile stellt sich heute das erste B2B Irish Craft Festival vor. Dieses Event findet am 5. Mai 2024 in der Schokoladenfabrik Köln statt und möchte die jungen Anbieter irischer Craft-Spirituosen (neben Irish Whiskey sind das auch Poitín sowie irischer Vodka, Gin und Liköre) und ein breites Fachpublikum aus Barkeepern, Pubs und Fachhandel zusammenbringen. Alles Weitere über Le Chéile können Sie in der folgenden Pressemitteilung erfahren die von den Veranstaltern erhalten haben, so wie auf der Website zum Event:

Le Chéile: Das erste B2B Irish Craft Festival für Barkeeper, Pubs und den Fachhandel in Deutschland

Am Sonntag, den 5. Mai 2024 geht mit Le Chéile das erste B2B Irish Craft Festival an den Start. Das Tagesevent bringt erstmals die jungen Anbieter irischer Craft-Spirituosen und ein breites Fachpublikum aus Barkeepern, Pubs und Fachhandel zusammen an ein Ort. Darin besteht das Motto des Festivals. Denn das irische Le Chéile bedeutet genau das: Zusammen!

Le Chéile 2024: Zusammenkommen, austauschen, lernen, vernetzen

Zu Le Chéile, dem ersten B2B Irish Craft Festival, sind alle Barkeeper, Pubs und Spirituosenfachhändler eingeladen. Am 5. Mai 2024 von 11:00 bis 19:00 Uhr trifft sich die fachkundige Szene in der Schokoladenfabrik auf dem ehemaligen Stollwerck-Produktionsgelände in Köln-Westhoven. Dort begegnet sie Ausstellern von der Grünen Insel, die ihre Craft-Spirituosen präsentieren. In Tastings und Mixology Sessions stellen diese neben Whiskey auch Poitín sowie irischen Vodka, Gin und Liköre vor. Alles handwerklich produziert.

Dabei stellen die selektierten Aussteller einen Querschnitt durch die irische Produzentenlandschaft dar. Von aufstrebenden, kleinen Familienunternehmen bis hin zu den bereits etablierten Marken. Das Le Chéile Irish Craft Festival bietet seinem Fachpublikum die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen, von den Besten zu lernen und sich für maximalen Erfolg langfristig zu vernetzen.

Poitín: Der nächste Rising Star unter den White Spirits?

Dass Irish Whiskey zu den am schnellsten wachsende Spirituosenkategorien gehört, ist für Fachleute längst kein Geheimnis mehr. Dabei sorgt vor allem die junge irische Craft-Szene für einen gelungenen Produktmix aus Tradition und Innovation. Daneben kehrt der Vorvater des modernen Whiskeys langsam aber sicher zurück: Poitín.

Hierbei hat die Barszene in Irland den traditionellen, irischen Getreidebrand und die vielfältigen Möglichkeiten für Drinks und Cocktails schon lange für sich entdeckt. Deshalb rückt das Le Chéile Irish Craft Festival den Poitín ebenfalls in den Vordergrund. Dadurch hat das Fachpublikum während des Events erstmals in Deutschland die Möglichkeit, alles über diesen aufstrebenden White Spirit aus erster Hand von seinen Herstellern zu erfahren.

Le Chéile und das Bar Symposium Cologne

Im Zentrum von Le Chéile steht neben den Spirituosen selbst stets der Austausch zwischen Ausstellern und dem teilnehmenden Fachpublikum. Hierbei sind Termin und die Schokoladenfabrik in Köln als Location kein Zufall. Denn an das Le Chéile Irish Craft Festival schließt sich nahtlos am 6. und 7. Mai das diesjährige Bar Symposium Cologne an. Durch eine durchdachte Kooperation zwischen beiden Events entsteht ein großer Benefit für Teilnehmer, die beide Veranstaltungen besuchen. So werden Experten aus Irland auch auf einem Panel des Bar Symposiums vertreten sein. Jedoch findet der intensive Austausch zwischen Anbietern und Fachpublikum vorher auf dem Le Chéile Irish Craft Festival direkt statt.

Die Organisatoren von Le Chéile: Ein Profi-Mix in Sachen Bar, Event und irische Craft-Spirituosen

Hinter Le Chéile steht ein Expertenteam aus den Bereichen Bar, Event und irische Craft-Spirituosen. Hierbei kommen als Organisatoren die Irish-Whiskey-Expertin Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de, der irische Barszenekenner Mike Tobin sowie Natalie Driesnack und Tobias Weber von der Eventagentur format:c live communication zusammen. Deshalb dürfen sich die Teilnehmer auf einen irischen Powertag voller Eindrücke, neuen Informationen und viel b2b-Networking in einer professionellen aber entspannten Atmosphäre freuen.

Le Chéile Irish Craft Festival: Das Programm

Den Programmablauf für das Le Chéile Irish Craft Festival veröffentlichen die Organisatoren in Kürze. Hierzu finden Interessierte alle nötigen Informationen auf der Festivalwebseite unter www.le-cheile.de. Der Ticketverkauf startet in Kürze mit einem limitierten Early-Bird-Angebot.