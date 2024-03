Die Deutschrock-Band Willkuer aus Hülben auf der Schwäbischen Alb und der Whisky Waiter Manuel Tuschmann unterstützten in der Vergangenheit jeweils die Fördergemeinschaft für herzkranke Kinder Kinderherzen e.V. mit eigenen Spendenaktionen. Zukünftig werden sich Beide dabei gegenseitig unterstützen, um so noch mehr Aufmerksamkeit auf das jeweilige Engagement zu lenken, wie es in der Pressemitteilung heißt, die uns heute erreicht, und die Sie hier folgend vorfinden:

Willkuer und The Whisky Waiter gemeinsam für Kinderherzen

Sowohl Willkuer als auch The Whisky Waiter unterstützen Kinderherzen e.V. bereits mit Spendenaktionen. Um zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit auf das jeweilige Engagement zu lenken, wollen die deutsche Rockband Willkuer und der Whisky Youtuber Manuel aka ‚The Whisky Waiter‘ zukünftig zusammen arbeiten und sich bei den gegenseitigen Charity Aktionen unterstützen. Ideen dazu gibt es bereits viele. Nach dem erstem Videocall im Februar folgte am vergangenen Freitag bei dem Konzert in Oberhausen das persönliche Kennenlernen.

Ihr könnt euch in Zukunft also auf tolle gemeinsame Projekte freuen. So hat Julian bereits zugesagt, dass die Band die Livestream Auktionen während Manuels Charity Event mit Musikeinlagen auflockern möchte. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit.