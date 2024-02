Serge verkostet: Whiskys aus Frankreich, Neuseeland, Australien und Japan

Auch heute geht es mit Serge Valentin auf seiner Seite in verschiedene Länder, was Whisky betrifft. Der Start erfolgt wie zuletzt üblich in Frankreich, danach kommen je eine Abfüllung aus Neuseeland, Australien und Japan, wobei die beiden letzten der Verkostung satte Wertungen über 90 Punkte für sich verbuchen können.

Hier wieder die Übersicht über die Bottlings als Tabelle, die Notes der Verkostung finden Sie hinter unserem Link:

Abfüllung Punkte

Lehmann 8 yo ‚Elsass Whisky‘ (50%, OB, France, Alsace, single malt, Sauternes, +/-2023) 78 Lehmann ‚Rendez-Vous‘ (40%, OB, France, Alsace, +/-2023) 86 Galâad ‚A la Table des Chefs‘ (47.1%, OB, France, Brittany, 1400 bottles, 2022) 85 Thomson ‚Manuka Smoke‘ (53.9%, OB, Kirsch Import, New Zealand, cask #141, 284 bottles) 83 Hellyers Road 19 yo 2003/2022 (62.7%, OB for HNWS Taiwan, Tasmania, ex-bourbon barrel, cask #3184.03, 120 bottles) 91 Shizuoka 5 yo 2018/2023 ‚W-still‘ (55.6%, Asta Morris, Japan, bourbon barrel, cask #734, 325 bottles) 91