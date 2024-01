Serge verkostet: Whisky aus Australien und Frankreich

In der heutigen Verkostung von Serge geht es zum ersten Mal auf eine kleine Weltreise, was die Herkunft der Whiskys betrifft (und sicher nicht das letzte Mal). Konkret verkostet er sechs Whiskys aus Frankreich und Australien, wobei die Franzosen in dieser Verkostung die Nase insgesamt deutlich vorne haben.

Die Punktewertungen der Verkostung sehen Sie wie immer in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Bache-Gabrielsen 5 yo ‚BGW Batch #1‘ (41%, OB, France, single malt, 3,000 bottles, 2022) 80 Armorik 14 yo 2008/2023 (58%, OB, France, LMDW New Vibrations, Spanish oak sherry, cask #3339, 244 bottles) 89 Kornog 10 yo 2012/2023 ‚Le Poids d’un Nuage‘ (58.5%, La Maison du Whisky, Ex Libris, 2nd-fill bourbon) 90 Spirit Thief ‚Distiller’s Cabernet Select‘ (46%, OB, Tasmania, 2023) 76 Spirit Thief ‚American Oak Shiraz‘ (48.3%, OB, Tasmania, 2023) 82 Hellyers Road 6 yo 2012/2023 (67.6%, OB, Tasmania, Peated, LMDW New Vibrations, cask #16322,02) 89