Ardbeg All Islay Fund gibt weitere 200.000 Pfund für Umwelt- und Gemeinschaftsprojekte auf Islay frei

Nach dem Rekordverkauf eines Fasses Ardbeg (das Fass Nr. 3) um 16 Millionen Pfund im Jahr 2022 (wir berichteten darüber hier) um 16 Millionen Pfund gründete die Destillerie den Ardbeg All Islay Fund und dotierte ihn mit 1 Million Pfund. Er hat schon in diesem Jahr 200.000 Pfund an Projekte auf Islay gegeben.

Die Unterstützung wurde nach der Sichtung von allen Bewerbungen 2023 an 28 Organisationen verteilt, darunter zum Beispiel das Islay Book Festival oder der Bowmore Lunch Club.

Jetzt entnimmt man ihm nochmals 200.000 Pfund und unterstützt damit in den nächsten fünf Jahren wieder Umwelt- und Gemeinschaftsprojekte auf Islay, so wie im ersten Jahr in Zusammenarbeit mit South Islay Development (SID). Das Geld wird ab Frühjahr 2024 vergeben, und wiederum fordert man lokale Organisationen auf, sich um die Zuwendungen mit Projekten zu bewerben.

Über die Verteilung entscheidet ein Gremium, dem zwei SID-Direktoren, ein Mitglied der Glenmorangie Company und fünf Vertreter der lokalen Gemeinden besteht.

Caspar MacRae, CEO der Glenmorangie Company, sagte dazu:

“We’re delighted to see so many members of the Islay community enjoying the benefits of The Ardbeg All Islay Fund in its first year. It’s great that it’s already making a real difference to life on the island.”