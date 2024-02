Neu bei Kirsch Import: Woven Hemispheres, aus dem Archiv von Duncan Taylor und Hellyers Road neue Core Range

Neben Glenallachie Single Malt mit neuem Design (wir stellten Ihnen diese bereits vor) finden wir heute in den Neuheiten von Kirsch Import den Blended World Whisky Woven Hemispheres, Neues von Duncan Taylor und die neue Core Range von Hellyers Road,

Hier alle Infos, sowie wir sie erhalten haben:

Whisky aus zwei Welten: Woven Hemispheres verbindet Schottland & Neuseeland

Fünf Alumni der Getränkeindustrie kehrten strengen Korsetts und Massenproduktion den Rücken, um Whisky unter dem Namen Woven neu erfahrbar zu machen. Vom hippen Stadtteil Leith aus, Edinburghs einstigem „whisky district“, handarbeitet das Team daran, die Grenzen der Blend-Kategorie zu erweitern. Mit minimalistischen Flaschen weckt Woven Neugierde und erzielt den gewünschten Effekt: zu entdecken, was Whisky sein kann.



Wer wissen möchte, wie Woven schmeckt, ist unbeeinflusst von Storys, Image oder Alter zum Probieren eingeladen. Für die Marke zählt im „blending room“ einzig das Geschmackserlebnis. Ihre Whiskys haben die Freunde entsprechend „Experience“ getauft.



Mit Woven Hemispheres geht ein öliger World Blend an den Start, der einen frischen Blick auf rauchigen Whisky wirft. Hemispheres verbindet zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Single Malt der kleinen neuseeländischen Craft-Brennerei Thomson trifft auf Single Grain einer der größten schottischen Destillerien. Mathew und Rachael Thomson statten ihren Whisky mit dem Raucharoma aus einheimischem Manuka-Holz aus. Dessen krautige, rauchige Eigenschaften verbinden sich im World Blend elegant mit den Gebäcknoten von North British und erzeugen gemeinsam eine spannende Nussigkeit.

Woven Hemispheres

Blended World Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Thomson Distillery Manuka Smoked Single Malt (26%), North British Single Grain (74%)

Fasstyp: Oak Casks

2.100 Flaschen (insgesamt)

51,4% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor: Bis zu 21 Jahre alte Blended & Single Malts

Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Abfüllungen aus dem HauseDuncan Taylor & Co. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.



Aus den flüssigen Archiven des unabhängigen Abfüllers kommen diese Woche fünf fassstarke Single Casks zu Genießern. Mit dem Campbeltown 2014/2023 ist ein Blended Malt aus Schottlands kleinster Whiskyregion dabei. Welche der aktuell drei Campbeltown-Brennereien hinter der Abfüllung stecken, bleibt das Geheimnis des „mystery malts“.



Zumeist für Blends genutzt wird Whisky von Royal Brackla. Duncan Taylor fängt ihn mit dem fruchtigen Brackla 2011/2023 als Single Malt ein. Liebhaber blumig-eleganter Single Malts werden mit dem Miltonduff 2011/2023 fündig, der ebenso im Sherryfass reifte wie der als Single Malt seltene Glentauchers 2008/2023.



Mit seinen stolzen 21 Jahren ist der Auchentoshan 2002/2023 Senior der Runde und frühlingshaft leicht. Der Grund? Die Lowland-Brennerei destilliert noch wie einst für die Region üblich dreifach.

Campbeltown 2014/2023

Duncan Taylor Blended Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 03/2014

Abgef. 11/2023

Herkunft: Schottland, Campbeltown

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 11992

339 Flaschen (insgesamt)

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Brackla 2011/2023

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 06/2011

Abgef. 11/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 93900135

749 Flaschen (insgesamt)

55,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2011/2023

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 04/2011

Abgef. 11/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 83900087

358 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2008/2023

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 10/2008

Abgef. 05/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 85901123

692 Flaschen (insgesamt)

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchentoshan 2002/2023

Duncan Taylor Lowland Single Malt Scotch Whisky

21 Jahre

Dest. 03/2002

Abgef. 05/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 3512062

210 Flaschen (insgesamt)

53,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Minimalistischer, wertiger & moderner: Hellyers Road Tasmanian Single Malt mit neuer Core Range

Mit einer Rundumerneuerung geht Hellyers Road zu ihren Ursprüngen zurück: der Erforschung des Unbekannten, inspiriert von dem britischen Entdecker und Kartographen Henry Hellyer. Minimalistischer, wertiger und moderner präsentieren sich die Abfüllungen der Australier. Mit einem Logo, das sich wie ein Straße über den Horizont hinaus erstreckt, zu den Herausforderungen und Möglichkeiten, die dahinter liegen.



Die neue Core Range setzt sich aus vier Abfüllungen zusammen. Der Hellyers Road Aurora Australis leuchtet Genießern den Weg zur Brennerei – mit Karamell- und Mürbeteigaromen, Noten von Wiesengras, Kiefer und Rosinen sowie einem Anflug von Lagerfeuerkohle.



Die Veredelung in Pinot Noir Casks aus dem tasmanischen Coal River Valley verleiht dem Hellyers Road Double Cask einen kräftigen, vollmundigen Charakter mit lebhaften Noten von Rosinen, Fruchtkompott und kandierten Orangen sowie einem Hauch von Nelken.



Der Hellyers Road The Journeyman vermählt zwölf Jahre in Bourbon und fünf Jahre in Port Casks gereiften, dreifach destillierten Single Malt zu einem ausgesprochen süßen und blumigen Erlebnis aus Honig, Marmelade, Kräuternoten und Orangenblüten.



Als einer der ältesten australischen Single Malts mit Altersangabe vereint der Hellyers Road Voyager Cask 19 y.o. üppige Früchte mit edlem Holz und einem Hauch von Zitrusfrüchten für einen langen und wohligen Nachklang. 2003 destilliert, wurde er in Fässer aus amerikanischer Eiche gefüllt, in denen er 16 Jahre lang geduldig reifte. Das Finale in einem einzigen französischen Eichenfass, das zuvor Wein und Likör enthielt, dauerte weitere drei Jahre.

Hellyers Road Aurora Australis

Tasmanian Artisan Single Malt Whisky

Herkunft: Australien, Tasmanien

Fasstyp: American Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Hellyers Road Double Cask – Small Batch

Tasmanian Artisan Single Malt Whisky

Herkunft: Australien, Tasmanien

Fasstyp: American Oak Casks, French Oak 2020 Vintage Pinot Noir Casks (Finish)

46,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Hellyers Road The Journeyman – Small Batch

Tasmanian Artisan Single Malt Whisky

Herkunft: Australien, Tasmanien

Fasstyp: Bourbon Casks, Port Casks

46,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Hellyers Road Voyager Cask 19 y.o.

Tasmania Artisan Single Malt Whisky

19 Jahre

Dest. 13/11/2003

Abgef. 2023

Herkunft: Australien, Tasmanien

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, French Oak Liqueur Cask (Finish)

Fassnr. 20F10C04

370 Flaschen (insgesamt)

57% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt