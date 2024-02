TTB-Neuheit: Tullibardine The Murray Châteauneuf-du-Pape Cask Finish

Eine der interessantesten Serien aus der Highland-Brennerei Tullibardine ist jene unter dem Namen „The Murray“. Hier kommen immer wieder interessante Abfüllungen auf den Markt, und wenn man dem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank folgt, wird das in Kürze wieder der Fall sein.

Der Tullibardine The Murray Châteauneuf-du-Pape Cask Finish, mit 46% Alkoholstärke abgefüllt, bringt laut Etikett zu den Tullibardine-typischen Vanille- Karamell- und Eichennoten diesmal eine Vielzahl roter Fruchtnoten, Beeren und Pflaumen. Das Finish soll dabei cremig und frisch zugleich sein.

Und so sehen die Label des 15 bis 16 Jahre alten Tullibardine The Murray Châteauneuf-du-Pape Cask Finish aus – der übrigens nicht der erste Tullibardine The Murray aus dieser Fassart ist, schon im Jahr 2017/2018 wurde einer aus dem Jahr 2005 für einen großen deutschen Händler als Clubflasche abgefüllt…:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.