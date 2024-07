Im Rahmen ihrer Neuheiten der Woche stellte Kirsch Import gestern den Fielden Rye Whisky vor. In ihrer heutigen Presseaussendung finden Sie mehr zur ehemaligen Oxford Artisan Distillery, die nach Yorkshire umgezogen ist und nun Fielden heißt, und nun mit Fielden Rye Whisky ihr Flaggschiff präsentiert.

Hier die Presseinformation, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Fielden from the Fields: Englischer Rye Whisky aus Urgetreide

Stuhr, 24.07.2024 Die englische Oxford Artisan Distillery erfindet ihre junge Geschichte neu, zieht nach Yorkshire um und nennt sich ab sofort Fielden. Der Name ist Programm, denn die Whiskys verändern die Landwirtschaft durch ihre Rückbesinnung auf ursprüngliche Getreidesorten. Flüssig verdeutlicht dies das Flaggschiff der Brennerei: Fielden Rye Whisky.

Die 2017 gegründete Oxford Artisan Distillery hat sich in Fielden Whisky of England umbenannt und ihre Produktion aus Kapazitätsgründen an einen neuen Standort in Goole, Yorkshire, verlegt. Denn: Der Whisky kommt gut an – nicht nur bei Genießerinnen und Genießern, sondern auch bei der Natur.

Anders als der Großteil an Brennereien arbeitet die Marke mit ausgewählten Betrieben zusammen, die Englands Felder wiederbeleben: Sie bauen Urgetreidesorten an, die dort zuletzt vor Jahrhunderten wuchsen. In Feldern mit Klee, einem natürlichen Dünger, der die Gesundheit des Bodens erhält, werden Roggen, Weizen und Gerste groß und stark – für Whisky voller Geschmack.

Fielden Rye Whisky ist das erste Kernprodukt der jungen Brennerei. Er basiert auf Roggen- und Gerstenmalz sowie ungemälztem Roggen und Weizen. Nach Destillation in einer Kombination aus Pot und Column Stills reift er in amerikanischen Eichen- und Weinfässern. Das Ergebnis: schmeckt seidenweich nach warmem Blätterteiggebäck, Butter und Karamell.

Für die urige Mission hat Fielden keine Mühen gescheut. Der Rye wird in eine neue Flasche mit hochwertiger Ausstattung gefüllt. Das folierte, geprägte Getreidemotiv des Etiketts setzt sich dabei auf dem aufwendig individualisierten Kupferdeckel des Korkens aus Mikrogranulat und Aktivkohle fort.

Fielden Rye Whisky

Whisky of England

Herkunft: England, Yorkshire

Fasstyp: American Oak Casks, Wine Casks

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Blumen und Früchte wie wilde Beeren.

Geschmack: Blätterteig mit Karamell, Haselnuss und frisch gebackenes Brot.

Nachklang: Getreidefrische und minziges Pfefferkorngewürz.

Über Fielden Whisky of England

Die Oxford Artisan Distillery wurde 2017 gegründet und stellte zunächst Gin und Wodka her. Vier Jahre später wurden die ersten Whiskys abgefüllt. Um Kapazitäten zu erweitern, zog die Brennerei 2024 um nach Goole in Yorkshire und benannte sich um in Fielden Whisky of England. Der Anbau von Urgetreide und die Verwendung natürlichen Düngers erhalten die Gesundheit des Bodens und liefern Whisky voller Geschmack. Fielden Rye Whisky ist das erste Flaggschiff des Hauses.

