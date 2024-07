Compass Box aktualisiert sein Standard-Portfolio

In der vergangenen Woche gab das Blending House Compass Box bekannt, dass sie die Produktion ihrer Blended Malts The Spice Tree und The Story of the Spaniard einstellt. Gleichzeitig deutete Compass Box ebenfalls an, dass das Portfolio auch in Zukunft immer wieder Veränderungen erfahren wird. Und diese Veränderungen ließen nicht lange auf sich warten. Das Kernsortiment des unabhängigen Blenders werden um die neuen Blended Malt Whiskys Nectarosity und Crimson Casks ergänzt. Gemeinsam mit Orchard House und Peat Monster bilden sie nun die neue Core Range.

Für Nectarosity werden speziell getoastete und verkohlte neue amerikanische Eichenfässer aus Missouri zweimal verwendet. Zuerst lagern für ein Jahr in diesen Grain New Make Spirit. Anschließend reift in ihnen Malt New Make Spirit für sechs bis acht Jahre. Dieser Whisky wird dann mit Whisky vermählt, der in First-Fill-Bourbon- und Palo Cortado-Sherry-Fässern reifte. Laut Compass Box bietet Nectarosity Aromen von Vanille, Honig, Kokosnuss und Karamell mit einer „saftigen Fülle“.

Crimson Casks ist ein in Oloroso-Sherryfässern gereifter Blended Whisky. Compass Box verwendet hierfür Fässer von Jose y Miguel Martín aus Jerez, Spanien, und kreiert so einen „vollen, süßen und würzigen“ Whisky.

Nectarosity (UVP für Großbritannien liegt bei £55, das wären etwa 65 €) und Crimson Casks (UVP £65 für GB, etwa 77 € ) werden beide mit 46 % Vol. abgefüllt. Sie sind ab dem 29. Juli über Compass Box erhältlich. Und werden vermutlich dann auch in unseren Märkten erscheinen.