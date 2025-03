Compass Box: Nishat Gupte wird neuer CEO

In der letzten Woche gab der seit drei Jahren agierende CEO Maurice Doyle seinen Rückzug bekannt, heute stellt Compass Box seinen Nachfolger vor: Nishat Gupte wird als neuer CEO die Strategie, den Betrieb und die Marktentwicklung von Compass Box leiten.

Gupte war zuvor als Gründungs-CEO von Betty Buzz und Betty Booze fast fünf Jahre in New York tätig. Zuvor war er Leiter des europäischen Investmentbankings für Luxus- und alkoholische Getränke bei Credit Suisse, wo er den Verkauf von Aviation Gin an Diageo leitete. Er hatte außerdem verschiedene Finanzpositionen bei Citi, Diageo und Ernst & Young inne.

Zu seiner neuen Aufgabe sagte Gupte:

“I’m thrilled to join Compass Box, with its category-defining approach to crafting the most unique Scotch whisky. Partnering with Neil, whose track record in the industry has been extraordinary, gives us a remarkable platform to unleash the full potential of Compass Box’s signature quality and creativity.

“I look forward to further building on our commercial strategy while safeguarding the pioneering spirit that’s made Compass Box the favourite among Scotch tastemakers worldwide.”

Bereits im Januar ernannte Compass Box auch Neil Everitt zum Vorsitzenden, nachdem Dr. Alan Rutherford in den Ruhestand gegangen war. Mit Everitt und Gupte an der Spitze soll das Blended Whisky-Unternehmen in eine „neue Ära der Agilität und fokussierten Umsetzung“ eintreten, wobei das Duo darauf abzielt, den Fortschritt des Unternehmens zu „beschleunigen“, wie bei The spirits business zu lesen ist.