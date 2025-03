Amrut stellt ältesten Single Malt Indiens vor

Die indische Destillerie Amrut präsentiert mit ihrer neusten Abfüllung den am längsten gereiften Indian Single Malt. Amrut The Expedition reifte insgesamt 15 Jahre lang unter den besonderen klimatischen Bedingungen Indiens. Die ersten achte Jahre verbrachte der Whisky in einem European sherry cask. Die weitere Reifezeit fand in einem American ex-bourbon cask statt.

Zu diesem besonderen Whisky passend wurde auch eine besondere Präsentation gewählt. Amrut The Expedition erscheint in einer handgefertigten, bemalten Box, jede Flasche ist einzeln graviert und nummeriert, und weist ein diamantgeschliffenes Design mit Goldgravuren auf.

Amrut The Expedition ist jetzt in den wichtigsten Märkten weltweit erhältlich, darunter Indien, die USA, Großbritannien, Europa, Dubai, Singapur und Australien. Jede Flasche kostet im Einzelhandel in Indien etwa 1.050.000 Rupien oder im Ausland etwa 12.000 Dollar (was etwas mehr als 11.500 € wären). Wie Amrut mitteilt, sind allerdings 60 % der 75 verfügbaren Flaschen bereits vorbestellt.