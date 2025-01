Serge verkostet: Die erste Whisky-Weltreise des Jahres

Auch im Jahr 2025 bereist Serge Valentin die Whisky-Welt im Rahmen seiner täglichen Verkostungen auf Whiskyfun. Wie gewohnt und bewährt startet die heutige Rundfahrt in Frankreich, die folgenden Stationen sind China, Indien, Australien und England. Abgesehen von einer in Bordeaux casks gereiften Abfüllung (Not exactly my style, schreibt Serge) erhalten die Bottlings durchgehend sehr gute und ausgezeichnete Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Moon Harbour ‘Signature’ (41.2%, OB, France, +/-2024) 75 BM Signature 8 yo (42%, OB, France, +/-2024) 85 Laizhou ‘Inaugural Edition’ (46%, OB, China, single malt, +/-2024) 85 Paul John 2016/2023 (58.5%, OB, India, peated, Madeira cask, cask #14363, 186 bottles) 87 Amrut 2016/2024 ‘Virgin Oak Refilled’ (60%, OB, India, Foundations, cask #915, 102 bottles) 89 Kinglake 2018/2021 ‘In The Blood’ (49%, OB, Australia, 93 bottles) 87 Bimber ‘Witkievicz the Artist’ (58.7%, OB, England, Shoulders of Giants, for Poland, oloroso, cask #460, 285 bottles, 2024) 87