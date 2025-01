Senor Choco – der neue, zweifach gereifte Whisky aus der Speyside von VAME Malts

Auch 2025 präsentiert der Münchner unabhängige Abfüller VAME Malts zum Jahresbeginn seine neue Abfüllung. Das aktuelle Bottling Senor Choco ist ein Whisky von einer unabhängigen und familiengeführten Brennerei aus der Speyside. Dieser reifte in Bourbon und Sherry Hogsheads, und kam dann ohne „Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz“ und in Fassstärke mit einem Alter von 15 Jahren in die 299 verfügbaren Flaschen.

Mehr zu Senor Choco, die offiziellen Tasting Notes sowie wo und wie Sie dieses Abfüllung erhalten können, erfahren Sie in der Presseinfo, die wir von VAME Malts erhalten haben:

Senor Choco – der neue Speyside-Whisky von VAME Malts

Und wieder zum Jahresbeginn 2025 und ein Jahr nach unserem Laughing Roy legt VAME Malts nach mit einem anderen Whisky aus 2008.

Unser neuer Whisky aus der Speyside:

Senor Choco – ein 15 Jahre alter Speyside Single Malt Scotch Whisky, zweifach gereift, erst in Bourbon, dann in Sherry.

Abgefüllt mit 57,6% Fassstärke und ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt wurde Choco am 03.12.2008, abgefüllt am 07.11.2024 mit einem Outturn von 299 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes

Nase

Ein warmer und vielschichtiger Auftakt mit reichhaltigen Aromen von Schokoladenwürze. Dezente Anklänge von Vanille und Honig bzw. Zitrus deuten die Bourbon-Cask-Einflüsse an, während subtile würzige Noten von Muskatnuss im Hintergrund schwingen.

Gaumen

Vollmundig und geschmeidig, mit einer perfekten Balance zwischen süß und würzig. Die dunkle Schokolade wird intensiver und erinnert an edle Pralinen, begleitet von einer samtigen Kakao-Bitterkeit. Die Zitrusnoten treten wieder in den Vordergrund, vermischt mit einer Nuance von auch dunkleren Früchten.

Abgang

Lang und wärmend, mit einer anhaltenden Süße von Schokolade und Kakao, gepaart mit einer feinen Trockenheit von Eichenholz. Zitrusfrische und eine dezente Würze klingen sanft nach und laden zum nächsten Schluck ein.

Zur sehr geschichtsträchtigen und von den größeren Spirituosenkonzernen noch unabhängigen familiengeführten Brennerei gibt es auch dieses Mal leider nur dezente Hinweise. Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky von den für uns sehr prominenten Noten von Schokolade, näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com

Erhältlich sind die Flaschen in begrenzter Anzahl auf unserer Website und zum Start wieder im Einzelhandel bei einigen Händlern mit Ladengeschäft, unter anderem natürlich wieder bei Uhrigs Whiskystube. Wenn ihr in der Nähe seid und die Zeit habt, fahrt hin und kauft die Flaschen dort. Dort könnt ihr probieren und unterstützt neben uns auch noch einen wunderbaren Local Dealer.

Wir würden uns freuen, von euch bei unseren Veranstaltungen z.B. auf der Village oder online zu hören, schreibt uns einfach oder sprecht uns an. Eure Butt Heads.