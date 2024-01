Laughing Roy – ein neuer 15yo Islay Single Malt Scotch Whisky von VAME Malts

Nach ihren ersten drei Veröffentlichungen im Vorjahr (wir berichteten hier) legt der Münchner unabhängige Abfüller VAME Malts jetzt nach: Mit Laughing Roy, einem 15 Jahre alten Islay Single Malt Scotch Whisky, bringt man 239 Flaschen aus einem Bourbon-Fass der ungenannten Brennerei auf den Markt. Der Whisky ist zum Start im Einzelhandel bei Uhrigs Whiskystube im Spessart und Sieberts Whiskywelt in München erhältlich, und auch auf der Webseite des Abfüllers.

Hier alle Infos dazu, direkt vom VAME Malts:

Laughing Roy – der neue Islay-Whisky von VAME Malts

Zum Jahresbeginn 2024 und ein Jahr nach den ersten Abfüllungen legen wir dieses Jahr nach mit einem Highlight.

Unser neuer Whisky von der Südseite der Insel Islay:

Laughing Roy – ein 15 Jahre alter Islay Single Malt Scotch Whisky, komplett gereift in einem Refill Bourbon Hogshead, gnadenlos ehrlich und auf den Punkt.

Abgefüllt mit 57,3% Fassstärke und ohne jeglichen Färbungs- und Filtrierungsfirlefanz. Gebrannt wurde Roy am 29.09.2008, abgefüllt am 16.11.2023 mit einem Outturn von 239 Flaschen.

Offizielle Tasting Notes:

Nase

Pökelfleisch, das an der Küste getrocknet wurde, schwelende Kohlen an einem kalten Morgen nach einer Nacht am Lagerfeuer, eine Meeresbrise bei Ebbe, wenn das Seegras an der Küste liegt. Klassische Noten von Bourbonfässern mit Vanille und Zitrusfrüchten.

Gaumen

Ein Abend an der Küste, mit Austern die müden Knochen am Lagerfeuer wärmend. Ein sofortiger Schub von Torf und Gischt, nachklingende Noten von Treibholz, das angespült wurde, geräucherter Schinken und Makrele.

Abgang

Lang und unerbittlich. Gegrillter Fisch in Zitronensauce, leicht verkohlt durch die offene Flamme. Die Definition von „Hygge“ vor dem Kamin, während der Meereswind gegen die Fenster peitscht.

Inspiriert sind Label und Geschichte zum Whisky vom fiktiven schottischen Seefahrer Roy, näheres gibt es auf unserer Website www.vamemalts.com

Erhältlich sind die Flaschen in begrenzter Anzahl auf unserer Website und zum Start wieder im Einzelhandel bei Uhrigs Whiskystube im Spessart und Sieberts Whiskywelt in München. Wenn ihr in der Nähe seid und die Zeit habt, fahrt hin und kauft die Flaschen dort. Dort könnt ihr probieren und unterstützt neben uns auch noch einen wunderbaren Local Dealer.

Wir würden uns freuen, von euch bei unseren Veranstaltungen z.B. auf der Village oder online zu hören, schreibt uns einfach oder sprecht uns an. Eure Butt Heads.