Der Cocktail der Pre-Met Gala-Soirée von Johnnie Walker und UTA – mit Jodie Turner Smith (mit Video)

Johnnie Walker und die United Talent Agency veranstalteten im Ritz Carlton New York eine Pre-Met Gala-Soirée – mit zahlreichen prominenten Gästen, darunter namhafte Designer und Schauspieler, so wie Jodie Turner Smith, die britische Schauspielerin und Model, bekannt aus Filmen wie Tom Clancy’s Gnadenlos oder Murder Mystery 2.

Für diese Veranstaltung kreierte der New Yorker Barkeeper Brian Evans einen besonderen Cocktail namens „Coast of Bohemia„, den wir Ihnen hier mit einer kurzen Pressemitteilung und einigen Bildern sowie einer Grußbotschaft von Jodie Turner Smith servieren:

So war die Pre-Met Gala-Soirée von Johnnie Walker und UTA

Berlin und New York, NY, 7. Mai 2024 – Gestern Abend veranstaltete die United Talent Agency, kurz UTA, in Kooperation mit Johnnie Walker Blue Label eine Pre-Met Gala-Soirée im Nubeluz by José Andrés at The Ritz-Carlton New York. Es war die zweite jährliche Veranstaltung der UTA, die Kund:innen und Führungskräfte der Agentur, Industriepartner:innen und Designer:innen zusammenbrachte, um den ersten Montag im Mai zu feiern.

Das waren die Gäste

Neben Awkwafina, Gabrielle Union und Dwyane Wade waren auch folgende Persönlichkeiten vor Ort: Karlie Kloss, Lizzo, Cynthia Erivo, Emma Chamberlain, Karol G, Elizabeth Debicki, Eiza Gonzalez, Greta Lee, Jamie Dornan, Michael Braun, Jodie Turner Smith, Lily James, Tommy Dorfman, Talia Ryder, Teezo Touchdown, Maria Sharapova, Corrado Martini, Eric Rutherford, Emira D’Spain, Amelie Zilber, Darianka, Tefi, und Luke Meagher (Haute Le Mode).



Zu den anwesenden UTA-Führungskräften gehörten CEO Jeremy Zimmer, Vorstandsmitglied & Partner Blair Kohan, Partner & Leiter von Culture & Leadership Darnell Strom, Partner & Co-Head of Worldwide Music Sam Kirby Yoh, Culture & Leadership Agent Chloe Popescu, Endorsements Agent Dan Constable, Head of Fashion & Beauty Anne Nelson und Culture & Leadership Agent Negin Elazari.



Auch viele Designer:innen gehörten zu den Gästen, so zum Beispiel Brandon Maxwell, Fernando Garcia, Laura Kim, Johan Lindeberg und Todd Snyder. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte The Dare, und natürlich genossen die Gäste eine ausgewählte Auswahl an Johnnie Walker Blue Label-Cocktails. Die Gäste verließen die Veranstaltung mit einer Geschenktüte von Byredo. Die Veranstaltung wurde von The Ritz-Carlton New York, NoMad, José Andrés Group, Johnnie Walker Blue Label und Smartwater gesponsert.

Cocktail: COAST OF BOHEMIA

Kreiert von NYC Barkeeper, Brian Evans

Rezept:

45 ml Johnnie Walker Blue Label 75 ml Bananenlikör

75 ml Pandan-Sirup

20 ml frischer Zitronensaft

Zubereitung:

Die Zutaten in einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker geben und ordentlich shaken. Nun einen großen Eiswürfel in ein vorgekühltes Old Fashioned-Glas geben und den Drink abseihen.

