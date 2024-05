TTB-Neuheit: Ardnamurchan The ArdnAmerica Tour Bottling

Selten einmal bringen wir Ihnen aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine Abfüllung, deren Erscheinen in Europa unwahrscheinlich ist – aber manchmal dann doch. Dann nämlich, wenn das Bottling für Sammler interessant sein könnte, oder – wie in diesem Fall – vielleicht auf etwas hindeutet, was wir ähnlich auch in unseren Ländern sehen könnten.

Es geht dabei um ein Tour-Bottling der Ardnamurchan Distillery. Man begibt sich wohl auf eine USA-Tour, um die Destillerie dort einem breiteren Publikum vorzustellen, und dazu hat man ein eigenes Tourbottling vorbereitet: Das Ardnamurchan The ArdnAmerica Tour Bottling stammt aus Madeira Barriques und Sherry Casks, abgefüllt mit 57,3% vol. Alkoholstärke und limitiert auf 900 Flaschen. Und wer weiß, vielleicht wird es eine ähnliche Tour und ein ähnliches Bottling auch in Europa geben?

Wir wissen es nicht, aber wir können Ihnen zumindest die Label der amerikanischen Ausgabe zeigen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.