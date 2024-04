Die Highlands in Garmisch-Partenkirchen: Ardnamurchan-Tasting mit Connal Mackenzie und Gordon Hamilton

Schottland gegen Deutschland – so lautet das Eröffnungsspiel der EM 2024 in München. Die schottische Nationalmannschaft ist davcor drei Wochen lang in einem Trainingscamp in Garmisch-Partenkirschen.

Und genau dort findet am 13. Juni, am Tag vor dem Eröffnungsspiel, ein Tasting von sechs Abfüllungen der Brennerei Ardnamurchan (mit einem speziellen EM-Bottling) statt, das vom ortsansässigen The Dram Shop organisiert wird. Prominente Referenten: Connal Mackenzie, Sales Director der Ardnamurchan & Adelphi Distillers, sowie Gordon Hamilton, Operations Director von Ardnamurchan.

Die Veranstalter haben uns die nachfolgenden Infos dazu geschickt:

Whisky Tasting mit Ardnamurchan präsentiert von Connal Mackenzie und Gordon Hamilton

Im Juni 2024 ist Garmisch-Partenkirchen fast drei Wochen lang Gastgeber der schottischen Fußball-Nationalmannschaft. Das nimmt The Dram Shop in Garmisch zum Anlass, etwas Besonderes zu feiern. Bereits seit dem Richtfest im Jahre 2013 begleiten wir die Ardnamurchan Distillery an der malerischen Westküste Schottlands, die erste nachhaltig konzipierte Brennerei Schottlands. Zur Feier des Besuchs der Bravehearts in Garmisch haben wir dort exklusiv ein Fass abfüllen lassen. Die Flaschen tragen ein besonderes, dem Anlass des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft gewidmetes Label. Dieses Fass und andere Abfüllungen der mehrfach ausgezeichneten Brennerei präsentieren wir am Vorabend des Eröffnungsspiels Deutschland-Schottland, das am 14. Juni in München stattfindet.

Gordon Hamilton und Connal Mackenzie

Connal Mackenzie, Sales Director der Ardnamurchan & Adelphi Distillers, sowie Gordon Hamilton, Operations Director aus dem gleichen Haus, kommen eigens zu diesem Anlass aus Schottland nach Garmisch. Veranstaltungsort ist das Fischer’s Mohrenplatz, ein uriges bayerisches Gasthaus mit großem Biergarten mitten in der Fußgängerzone. Während des in Englisch gehaltenen Tastings werden 6 verschiedene Abfüllungen verkostet.

Fischer’s Mohrenplatz

Die Event-Location befindet sich nur wenige Schritte vom The Dram Shop entfernt. Das Tasting findet in einem separaten Raum im 1. Stock statt. Vor dem Tasting empfiehlt sich eine zünftige bayerische Mahlzeit im sonnigen Biergarten.

Veranstalter: The Dram Shop | WhiskyConsult, Garmisch-Partenkirchen

Die Tickets sind ab sofort auf folgenden Wegen erhältlich:

Direkt im Laden ohne Vorverkaufsgebühren

Gegen schriftliche Bestellung und Rechnungsstellung ohne Vorverkaufsgebühren

In unserem Onlineshop mit kleiner Gebühr

Auf dem Eventshop von Gapa-Tourismus mit kleiner Gebühr

Über Airbnb Entdeckungen mit Gebühr

Eventbrite mit Gebühr