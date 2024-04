Letzte Chance: Gewinnen Sie bis Sonntag 6x 1 Flasche BEAVER’S DRAM – Premium Canadian Rye Whisky mit Portwood-Finish!

Und wieder geht es mit unserem neuesten Gewinnspiel über den großen Teich auf den amerikanischen Kontinent, doch diesmal nach Kanada, um dort einen wunderbaren und ganz besonderen kanadischen Rye Whisky zu entdecken: Gewinnen Sie 6x je eine Flasche vom BEAVER’S DRAM – dem Premium Canadian Rye Whisky mit Portwood-Finish, einen ausgezeichneten, aromatischen und hochwertigen kanadischen Whisky aus Roggenmalz. Die Preise werden von unserem Gewinnspielpartner, der Seven Seals Innovation AG in der Schweiz, zur Verfügung gestellt, die für den BEAVER’S DRAM eng mit den Dunrobin Distilleries in Ottawa/Kanada zusammengearbeitet hat.

Achtung – das Gewinnspiel endet am Sonntag! Nutzen Sie Ihre Chance JETZT!

Bevor wir Ihnen aber die Gewinnfrage stellen und Ihnen verraten, wie Sie mitmachen können, hier noch einige Infos zur Destillerie und den Preisen. Wir freuen uns auf Ihre Antwortmail und drücken Ihnen jetzt schon die Daumen!

Die Dunrobin Distilleries

Dunrobin Distilleries, ein Partnerunternehmen der Seven Seals Innovation AG, destilliert im kanadischen Osten Ontarios. Ihr Ziel ist es, erstklassigen kanadischen Whisky und Spirituosen weltweit zu verbreiten, die mit Neugier und kanadischer Tradition hergestellt werden.

BEAVER’S DRAM – Premium Canadian Rye Whisky Port Wood Finish

„Weniger Biss, mehr Geschmack“ war das Ziel bei der Herstellung dieses eleganten kanadischen Premium-Rye-Whiskys, den wir in Zusammenarbeit mit Seven Seals Innovation (unser Schweizer Schwesterunternehmen) entwickelt haben. Er hat alle unsere Erwartungen übertroffen, mit einer unglaublich weichen Textur, die den luxuriösen Portweingeschmack umhüllt und so lange nachklingt, dass man ihn gar nicht mehr vermisst, wenn er weg ist.

Es braucht viel harte Arbeit, Handwerkskunst und Innovation, um etwas wirklich Besonderes herzustellen – wer wüsste das besser als der kanadische Biber? Deshalb ist er der Beaver‘s Dram.

Ihre Reise beginnt mit einer süssen Nase von Walnuss und Nougat, dann ein Hauch von Pfeffer. Dann schmecken Sie Noten von geräuchertem Hickoryholz, die mühelos die Süsse von Karamell, Vanille und kandierten Orangen ausgleichen. Der Abgang ist eine delikate Balance aus Holzrauch und Portwein.

Tasting Notes

Aroma Orange, Nougat, Walnuss, weisser Pfeffer, Holzkohle

Geschmack Hickory, Minze, kandierte Orangen, Ingwer

Nachklang Vanille, geschmolzenes Karamell, Holzrauch, Portwein

Und so gewinnen Sie eine der 6 Flaschen BEAVER’S DRAM – Premium Canadian Rye Whisky:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welches Tier ist der Namensgeber des Premium Canadian Rye Whiskys von Dunrobin Distillers?

a – der Seeadler

b – der Biber

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net– und zwar mit dem Betreff „Kanada“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 14. April 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 15. April 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch die Seven Seals Innovation AG versendet.

Achtung: Pro Haushalt ist wie immer nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Kanada“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 14. April 2024, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 15. April 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der Seven Seals Innovation AG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Seven Seals Innovation AG versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team