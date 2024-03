Neu: Beaver`s Dram Canadian Rye Whisky by Dunrobin Distilleries Ontario/Canada (mit Seven Seals Innovation aus der Schweiz)

Eine interessante neue Abfüllung kommt aus Kanada: Dort hat man in den Dunrobin Distilleries gemeinsam mit Seven Seals Innovation den Beaver`s Dram, einen kanadischen Rye-Whisky, nach der Seven Seals Methode mit Portwood Finish geschaffen (die Ankündigung der Zusammenarbeit haben wir im Sommer 2022 veröffentlicht) .

Infos zum Beaver`s Dram und die Tasting Notes finden Sie untenstehend in der kurzen Presseinfo:

Beaver`s Dram – Canadian Rye Whisky by Dunrobin Distilleries Ontario / Canada

Hier wurde aus dem Zusammenspiel von Dunrobin Distilleries und Seven Seals Innovation ein perfekter Canadischer Whisky mit herrlichem Portwein Aroma geschaffen.

Canadian Rye Port Wood Finish 46% 0,7l

Das Port Finish verleiht dem Kanadier eine Nase von Walnuss und Nougat mit etwas Pfeffer.

Im Geschmack entdeckt man geräuchertes Hickoryholz, das perfekt mit der Süße von Karamell und kandierten Orangen harmoniert.

Im Nachklang hat er eine schöne Balance aus Holzrauch und Portwein.

Ab sofort im Handel