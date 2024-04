Hier sind die Gewinner der sechs Flaschen BEAVER’S DRAM – Premium Canadian Rye Whisky mit Portwood-Finish!

In den letzten beiden Wochen ging es mit unserem Gewinnspiel noch einmal über den großen Teich auf den amerikanischen Kontinent, diesmal nach Kanada, um dort einen wunderbaren und ganz besonderen kanadischen Rye Whisky zu entdecken: Unsere Leser konnten 6x je eine Flasche vom BEAVER’S DRAM – dem Premium Canadian Rye Whisky mit Portwood-Finish gewinnen, einen ausgezeichneten, aromatischen und hochwertigen kanadischen Whisky aus Roggenmalz. Die Preise wurden von unserem Gewinnspielpartner, der Seven Seals Innovation AG in der Schweiz, zur Verfügung gestellt, die für den BEAVER’S DRAM eng mit den Dunrobin Distilleries in Ottawa/Kanada zusammengearbeitet hat.

Vielen Dank für die vielen, vielen Einsendungen – das Interesse war wirklich großartig!

Bevor wir Ihnen die Gewinner verraten, hier noch einige Infos zur Destillerie und den Preisen:

Die Dunrobin Distilleries

Dunrobin Distilleries, ein Partnerunternehmen der Seven Seals Innovation AG, destilliert im kanadischen Osten Ontarios. Ihr Ziel ist es, erstklassigen kanadischen Whisky und Spirituosen weltweit zu verbreiten, die mit Neugier und kanadischer Tradition hergestellt werden.

BEAVER’S DRAM – Premium Canadian Rye Whisky Port Wood Finish

„Weniger Biss, mehr Geschmack“ war das Ziel bei der Herstellung dieses eleganten kanadischen Premium-Rye-Whiskys, den wir in Zusammenarbeit mit Seven Seals Innovation (unser Schweizer Schwesterunternehmen) entwickelt haben. Er hat alle unsere Erwartungen übertroffen, mit einer unglaublich weichen Textur, die den luxuriösen Portweingeschmack umhüllt und so lange nachklingt, dass man ihn gar nicht mehr vermisst, wenn er weg ist.

Es braucht viel harte Arbeit, Handwerkskunst und Innovation, um etwas wirklich Besonderes herzustellen – wer wüsste das besser als der kanadische Biber? Deshalb ist er der Beaver‘s Dram.

Ihre Reise beginnt mit einer süssen Nase von Walnuss und Nougat, dann ein Hauch von Pfeffer. Dann schmecken Sie Noten von geräuchertem Hickoryholz, die mühelos die Süsse von Karamell, Vanille und kandierten Orangen ausgleichen. Der Abgang ist eine delikate Balance aus Holzrauch und Portwein.

Tasting Notes

Aroma Orange, Nougat, Walnuss, weisser Pfeffer, Holzkohle

Geschmack Hickory, Minze, kandierte Orangen, Ingwer

Nachklang Vanille, geschmolzenes Karamell, Holzrauch, Portwein

Und eine der 6 Flaschen BEAVER’S DRAM – Premium Canadian Rye Whisky gewonnen haben:

Jochen Rehmann aus 86159 Augsburg

Bernd Hoppe aus 07950 Weißendorf

Björn Harting aus 31675 Bückeburg

Annika Pauli aus 41748 Viersen

Thomas Reilecke aus 03130 Spremberg

Horst Hoffmann aus 73614 Schorndorf-Weiler

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner – die Preise werden Ihnen in den nächsten Tagen von der Seven Seals Innovation AG übermittelt. Wir bitten Sie diesbezüglich wie immer um etwas Geduld, um den organisatorischen Vorlauf zu ermöglichen.

Und wie gehabt können wir allen, die diesmal nicht gewonnen haben, ein Versprechen machen: Es geht ohne Pause schon heute weiter mit dem nächsten Gewinnspiel – das uns zurück in die Heimat des „klassischen“ Whiskys bringt – mit wiederum sechs Preisen, die Lust auf Genuss machen werden. Versprochen!

Bis gleich also, und bleiben Sie uns treu!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team