TTB-Neuheit: The Glenlivet 12 yo Jamaica Edition

Auch 2025 werden wir Ihnen regelmäßig neue Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. Der Erste im neuen Jahr kommt von der schottischen Destillerie der Glenlivet. Mit The Glenlivet 12 yo Jamaica Edition setzt die Speyside-Brennerei, nach The Glenlivet Caribbean Reserve und The Glenlivet Fusion Cask Rum & Bourbon, ihre Abfüllungen mit einem Finish in Rum-Fässern fort. Denn beschrieben ist The Glenlivet 12 yo Jamaica Edition auf dem Label mit „Selectively finshed in casks that held rum from Jamaica“. Ob diese neue Abfüllung ausschließlich für den us-amerikanischen Markt vorgehen ist, können wir dem Eintrag in die TTB-Datenbank nicht entnehmen. Hier die Label des Bottlings, das mit 40 % Vol. abgefüllt werden soll:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.