Woodford Reserve Double Double Oaked wird in den USA in diesem Jahr landesweit vertrieben

Erstmals 2015 brachte das zu Brown Forman gehörende Unternehmen Woodford Reserve ihren Double Double Oaked als Teil der Distillery Series auf den Markt, heute erscheint nun die 205er-Ausgabe. Diese ist bei ausgewählten Einzelhändlern in den USA erhältlich, und kann zudem in der Woodford Reserve Distillery in Versailles, Kentucky, erworben werden. Hier ist eine eine begrenzte Menge Double Double Oaked verfügbar, Gäste können bis zu zwei Flaschen pro Person kaufen, und dies, solange der Vorrat reicht. Der Versand ist in US-Staaten, in denen er legal ist – Kentucky, North Dakota, Nebraska, New Hampshire und Washington DC – möglich, die Bestellung erfolgt dann über die Woodford Reserve-Website.

Für Woodford Reserve Double Double Oaked reift voll ausgereifter Woodford Reserve Double Oaked Bourbon für weitere zwei Jahre in einem zweiten, stark getoasteten, leicht verkohlten, neuen Eichenfass. Der zusätzliche Einfluss dieses neuen Eichenfasses verleiht dem Standard Double Oaked, der für sein süßeres Profil bekannt ist, würzigere Noten.

Die Woodford Reserve Double Double Oaked 2025 Edition erscheint diesmal in einer 700-ml-Flasche, nach dem die 2023er Ausgabe in einer 0,375ml-Flasche veröffentlicht wurde. Der Preis liegt für den mit 45,2 % Vol. abgefüllten Whiskey in diesem Jahr bei 200 US-Dollar.