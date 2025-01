Whiskymax bringt neue Bottlings von W.D. O’Connell nach Deutschland

Drei neue Bottlings des unabhängigen Abfüllers W.D. O’Connell aus dem County Waterford in Irland erreichen dank des Importeurs und Distributors Whiskymax den Markt in Deutschland. Dieses Trio ist ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister erhältlich, mehr Details und weitere Einzelheiten zu „Hook or by Crooke“, „20 Years Family Cask Reserve“ und „5 Years Small Batch Amontillado Single Malt“ in der Info, die wir von Whiskymax erhalten haben:

„Hook or by Crooke“, „20 Years Family Cask Reserve“ & „5 Years Small Batch Amontillado Single Malt“ – neue Bottlings von W.D. O’Connell in Deutschland eingetroffen

So richtig war man bei WHISKYMAX Import über die Weihnachtsfeiertage natürlich nicht im Winterschlaf – zu viel gab und gibt es für ein spannendes 2025 zu planen und zu organisieren.

Bereits im vergangenen Spätsommer konnte das Vertriebsteam von Whiskymax die ersten Abfüllungen von W.D. O’Connell im eigenen Portfolio vorstellen, darunter auch ein exklusiv für das Fèis Ìle Festival abgefülltes Caol Ila Single Cask.

Nach dem erfolgreichen Start der Zusammenarbeit im Spätsommer und Herbst war es im November 2024 schließlich soweit: Unser Vertriebsteam um Daniel Brandenburg, der u.a. für die irischen Abfüllungen bei Whiskymax verantwortlich zeichnet, konnte sich ein Bild vor Ort im Warehouse bei W.D. O’Connell machen und die neuen Abfüllungen ver- und gewissermaßen „vor“kosten. Keine Frage also, dass man bei WHISKYMAX die Ankunft der neuen Abfüllungen herbeisehnte.

Den Auftakt der Neuigkeiten aus dem Portfolio von WHISKYMAX machen in Deutschland demnach drei neue Bottlings des unabhängigen Abfüllers W.D. O’Connell aus dem County Waterford in Irland.

Alle Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel und unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/w-d-o-connell-whiskey-merchants erhältlich:

Hook Or By Crooke – Single Cask – 50,2% ABV

Benannt ist die Abfüllung nach zwei berühmten maritimen Orten auf gegenüberliegenden Seiten des Hafens von Waterford, Hook Head auf der Seite von Wexford und Crooke auf der Seite von Waterford, die widerspiegeln, wo das Baltic Stout gebraut und der Whiskey hergestellt wurde.

Beim Whiskey selbst handelt es sich um einen Single Malt Whiskey, doppelt destilliert in Powerscourt in der Grafschaft Wicklow. Gereift und gefinisht wurde der Whisky in W.D. O’Connells eigenem Lagerhaus in Waterford.

Reifung: Mindestens 5 Jahre

Destilliert in Powerscourt

Reifung in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern; Finish im Baltic Stout Cask

Single Cask – limitiert auf 240 Flaschen

Small Batch Amontillado Single Malt 2024 – 5 Jahre – Small Batch – 50% ABV

Bei der letzten Abfüllung der limitierten Auflage der „5 year Sherry Series“, in der das Team um Daithí O‘Connell seine bevorzugten Sherryweine und deren Zusammenspiel mit Single Malt Irish Whiskey unter Verwendung der besten Bodega-Fässer gefeiert hat, wurde ein Single Malt zunächst in Ex-Bourbon-Fässern gereift und anschließend in Amontillado-Sherry-Fässern gefinisht.

Destilliert in der Great Northern Distillery

Zunächst in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern gereift

Finish in Amontillado-Fässern

Small Batch – und die letzte Abfüllung der Serie

Family Reserve 20 Year Old Bourbon Cask #2158 – Single Cask – 57,9% ABV

Dieser Single Malt wurde 2002 in der Cooley Distillery destilliert, wo er 20 Jahre und 5 Monate in einem First-Fill-Ex-Bourbon-Cask reifte. Limitiert auf 210 Flaschen ist der ursprünglich in der Cooley Distillery gebrannte Whiskey eine absolute Rarität!

