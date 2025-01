TTB-Neuheit: The Dalmore Cask Curation Series – The Red Wine Cask Edition

Im Oktober 2023 stellte The Dalmore mit The Sherry Edition den ersten Teil ihrer neuen Cask Curation Series vor, und kündigte drei weitere an (wir berichteten). Das zweite Kapitel erschien ein Jahr später im vergangenen Oktober, und umfasste wie angekündigt in der Port Edition drei Bottlings, die in Tawny Port-Fässern gefinished wurden (wir berichteten). Nun kündigt sich in der us-amerikanischen TTB-Datenbank das dritte Kapitel an. The Dalmore Cask Curation Series – The Red Wine Cask Edition umfasst drei Abfüllungen im Alter von 24 Jahren, 34 Jahren und 43 Jahren, die ein 2022 Châteauneuf-du-Pape wine cask finish erhielten. Der Alkoholgehalt der drei Single Malts liegt zwischen 40 und 41 % Volumen. Wie bereits bei den vorherigen Kapiteln ist auch The Red Wine Cask Edition auf 150 Exemplar limitiert. Hier die Label:

The Dalmore Cask Curation Series – The Red Wine Cask Edition I

The Dalmore Cask Curation Series – The Red Wine Cask Edition II

The Dalmore Cask Curation Series – The Red Wine Cask Edition III

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.