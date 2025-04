Holyrood Distillery mit letzter Abfüllung ihrer Founding Series

Die in Edinburgh beheimatete Holyrood Distillery stellt ihren vierten Single Malt vor und schließt mit dieser Abfüllung ihre Founding Series ab. Nach Arrival, Embra mit torfig-rauchigen Noten und Ambir, für den Crystal 240 Malz und Karamalz verwendet wurde, erscheint nun Holyrood Pitch. Mit diesem Bottling erkundet das, was Holyrood als das „ungenutzte Potenzial“ der Hefe in der Whiskyherstellung bezeichnet. Der Whisky wurde mit den Hefen Pepe Nero und Toro Nero hergestellt. Diese werden typischerweise für die Herstellung von Rotwein verwendet, und sorgen für die Süße roter Früchte.

Distillery Manager Calum Rae beschreibt Pitch so:

“With Pitch, think chocolate and hazelnuts from the malt, with the yeast specially selected to boost those chocolatey flavours. The chocolatey spirit is then matured in oloroso casks dialling up nutty notes. It’s like being chased by a fruit and nut bar determined to give you a giant hug.”