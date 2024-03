Neu: Holyrood „Embra“ – der zweite (und rauchige) Whisky aus der Destillerie in Edinburgh

Nach dem Holyrood Arrival im letzten Oktober hat nun die Holyrood Distillery aus Edinburgh ihren zweiten Whisky veröffentlicht: Holyrood Embra, den ersten rauchigen Whisky aus der Brennerei. Er ist die erste von einigen Abfüllungen, die in diesem Jahr erscheinen werden und die Möglichkeiten und die Kreativität der jungen Brennerei zeigen sollen.

Distillery Manager Calum Rae beschreibt den Holyrood Embra wie folgt:

Embra is triple-cask matured with a variety of yeasts and malts including chocolate malt, heavily peated malt and passion fruit wine yeast. This combination creates the perfect balance of bold smoky flavours and textures of peated whisky, while still being accessible to a new whisky drinker.