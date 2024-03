Mit einer Einzelfassabfüllung in Fassstärke wird die Destillerie St. Kilian aus Rüdenau bei der Whisky Time Frankfurt vertreten sein. Der Single Malt aus einem Amaronefass wurde von Brand Ambassador Christoph B. Albietz extra ausgesucht – und überzeugt durch dunkle, süße Früchte, die vom Torfrauch umhüllt werden.

Mehr zu dieser neuen Abfüllung nachfolgend:

Exklusive St. Kilian Sonderedition mit Markenbotschafter Christoph B. Albietz

St. Kilian präsentiert rauchigen Single Malt Whisky „Brand Ambassador’s Choice“ aus Amarone Einzelfass bei der Whisky Time Frankfurt 2024

Rüdenau, im März 2024 – Am 15. März 2024 wird die churfränkische Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers die exklusive Einzelfassabfüllung „Brand Ambassador’s Choice“ auf der Messe Whisky Time Frankfurt vorstellen. Die innovative Brennerei aus Rüdenau bei Miltenberg am Main präsentiert eine einzigartige Kreation, die von keinem Geringeren als St. Kilians Markenbotschafter Christoph B. Albietz persönlich ausgewählt wurde.

Die Sonderedition „Brand Ambassador’s Choice“ wurde aus schottischem Torfrauchmalz mit einem Phenolgehalt von 80 ppm hergestellt. Dieser exquisite Single Malt Whisky reifte vier Jahre in einem 310 Liter ex Amarone Fass von der renommierten Cantine Lenotti aus dem italienischen Bardolino am Gardasee. Die Wahl dieses besonderen Fasses verleiht dem Whisky eine faszinierende Komplexität und eine beeindruckende Palette dunkler Fruchtnoten, die harmonisch mit dem aromatischen Torfrauch verschmelzen.

Die Sonderedition „Brand Ambassador’s Choice“ ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wurde fassstark mit einem Alkoholgehalt von 59,7 % Vol. in insgesamt 600 ikonische Pot-Still-Flaschen abgefüllt. Ihre außergewöhnliche Reifung und einzigartige Charakteristik machen diese Sonderabfüllung zu einem überzeugenden Genusserlebnis.

Christoph B. Albietz ist begeistert von seiner Wahl, die im Sinne des Mottos „Teilen macht Freude“ getroffen wurde:

„Es freut mich sehr, meine erste Brand Ambassador’s Choice Abfüllung im März vorstellen zu dürfen. Das ex Amarone Fass – peated war mit Abstand das meistgewünschte und meistnachgefragte in vielen meiner Gespräche. Daher habe ich zahlreiche dieser Fässer verkostet und mein persönliches Lieblingsfass ausgewählt, gewissermaßen für unsere treuen Fans.“

Ab Freitag, 15. März um 11 Uhr in limitierter Zahl erhältlich

Die exklusive Einzelfassabfüllung ist während der Whisky Time Frankfurt am 15. und 16. März 2024 in limitierter Stückzahl erhältlich. Liebhaber, Connoisseure sowie Sammler haben die Gelegenheit, die „Brand Ambassador’s Choice“ am Stand von St. Kilian Distillers zu verkosten und mehr über die Handwerkskunst und die Philosophie hinter diesem vollmundigen Single Malt Whisky zu erfahren. Die limitierte Abfüllung ist zudem ab Freitag, 15. März 2024 11 Uhr im Onlineshop der Destillerie erhältlich.

Tasting-Notes:

Aussehen: Dunkles Rosé

Aroma: Eine betörend aromatische Kombination von dunklen Trauben, saftigen Kirschen und roten Johannisbeeren, ergänzt durch süßen Torfrauch und subtile BBQ-Noten, wird durch eine Spur Vanille sowie würzige Eichentöne abgerundet.

Geschmack: Die elegante Fruchtsüße von dunklen Trauben, reifen Kirschen, saftigen Erdbeeren und roten Johannisbeeren, kombiniert mit cremiger Vanille, wird von einer gleichzeitig wärmenden Eichenwürze mit einer Prise Nougat perfekt ausbalanciert und dabei sanft von süßlichem Torfrauch umhüllt.

Nachklang: Die cremig-süße, rote Fruchtmarmelade hallt mit Nougat, sanftem Torfrauch, dezent aschigen Nuancen sowie leicht trockenen Tanninen sehr lange nach.

Alkoholgehalt: 59,7 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)