St. Kilian GENESIS Tasting am 4. Mai mit 5 Neuheiten

Die St. Kilian Online-Tastings zählen zu den erfolgreichsten Tastings in diesem Format – und natürlich ist man in der Destillerie in Rüdenau immer bemüht, das vorhergegangene Tasting nochmals zu toppen. Am 4. Mai gibt es daher nicht nur 5 Neuheiten, darunter auch den ersten achtjährigen Whisky aus der Destillerie, sondern auch ein hochinteressantes Panel mit Master Distiller Mario Rudolf, dem Gründer Andreas Thümmler und der irischen Whiskylegende David F. Hynes, der an der Entstehung der Destillerie St. Kilian maßgeblich beteiligt war.

Bis zum 28. April sind noch Anmeldungen fürs Tasting Kit auf der Homepage der Brennerei möglich – was Sie dann erwartet, können Sie hier nachlesen:

Eine Reise zu den Ursprüngen von St. Kilian Distillers.

Rüdenau, im April 2024

St. Kilian Distillers, die wohl experimentierfreudigste deutsche Whisky-Destillerie, lädt zu einem exquisiten Whisky-Ereignis ein: dem St. Kilian GENESIS Online Whisky Tasting. Am Samstag, dem 4. Mai 2024, um 19:00 Uhr tauchen die Tasting-Teilnehmer in die faszinierende Destillerie-Geschichte ein und begeben sich zurück zu den Gründungstagen dieser bemerkenswerten Brennerei. Dabei werden insgesamt fünf herausragende Neuheiten verkostet, die einen Eindruck von der Handwerkskunst sowie der Leidenschaft vermitteln, die jeden Tropfen St. Kilian Whisky auszeichnen.

Ein Highlight des genussvollen Abends und ein Meilenstein in der Geschichte der noch jungen Destillerie bildet der erste 8-jährige St. Kilian Single Malt Whisky, der im Rahmen der exklusiven X-Serie präsentiert wird.

Darüber hinaus werden zwei milde, nicht rauchige Einzelfassabfüllungen von außergewöhnlicher Raffinesse vorgestellt, welche dem irischen Ehrengast David F. Hynes Tribut zollen: ein Single Cask „Irish Style“ sowie „David’s Choice“ – ein Single Malt Whisky aus einem frischen Kastanienfass. Zwei torfige Einzelfassabfüllungen, hergestellt aus schottischem Torfrauchmalz aus den Highlands, unterstreichen daneben die Vielfalt bei St. Kilian und leiten zum Genuss rauchiger Whiskys über.

Den krönenden Abschluss bildet der feine St. Kilian LIQUEUR mit feinen Noten von Vanille, Zimt und Kokos und hergestellt mit Single Malt Whisky.

St. Kilian Master Blender Mario Rudolf, der Eigentümer und Gründer Andreas Thümmler sowie die renommierte irische Master Distiller-Legende David F. Hynes führen live aus dem Stillhouse durch die Welt des St. Kilian Whiskys. Hierbei gewähren die Experten einen Einblick in die Geheimnisse und die meisterhafte Handwerkskunst hinter den legendären Abfüllungen aus Rüdenau.

Andreas Thümmler ist besonders erfreut darüber, dass sein Freund, Berater und langjähriger Wegbegleiter David F. Hynes an diesem Abend in Rüdenau anwesend sein wird.

„Es ist mir eine große Ehre, unseren Spiritus Rector David F. Hynes aus Dublin erneut als Ehrengast beim Online Tasting begrüßen zu dürfen. Wir werden sicherlich viel über die alten Tage reden und wie alles entstanden ist. Die Legende lebt!“,

teilt Thümmler mit, dessen intensive Gespräche mit seinem irischen Freund den Impuls für die Gründung der St. Kilian Distillers GmbH gaben.

Noch bis zum 28. April 2024 können sich Spirituosen-Liebhaber ihren Tasting-Platz sichern und die begehrten Tasting-Sets mit dem herausragenden Line-up bequem online bestellen oder direkt im Shop der Besucher-Destillerie in Rüdenau erwerben.

Die St. Kilian Neuheiten zum Online Whisky Tasting im Einzelnen:

The Early Days – Ketterer Wash X St. Kilian – Unpeated (limitiert auf 1.000 Flaschen):

Der bislang älteste Single Malt Whisky aus Rüdenau wurde durch die Destillation einer Wash hergestellt, die von der Pforzheimer Familienbrauerei Ketterer stammte, bei der St. Kilian Master Distiller & Blender Mario Rudolf vormals als Brauer tätig war. Diese nicht rauchige Kreation lagerte zunächst in ex Bourbon Fässern und wurde zur weiteren Reifung in ex Sauternes Barrique Fässer sowie kleine ex Bourbon Fässer von Garrison Brothers umgefüllt. Vielschichtige Aromen von Honig, zarter Vanille und Butterscotch sowie süßen Frucht- und feinen Gewürznoten zeugen von einem vollmundigen Ergebnis.

Aussehen: Bernstein

Aroma: Ein verführerisches Bouquet aus sonnengereiften Trauben, weißen Pfirsichen, saftigen Birnen und einem Hauch von Ananas entfaltet sich harmonisch mit süßem Butterscotch und zarter Vanille, begleitet von einer Nuance Kokosnuss und subtilen Eichenholznoten.

Geschmack: Ein süßer und vollmundiger Beginn mit Noten von hellen Trauben, Pfirsich und Ananas, begleitet von cremiger Vanille und sahnigem Toffee, wird von einer dezent wärmenden Eichenwürze mit einem Hauch von Rancio getragen.

Nachklang: Die cremige Fruchtsüße wird allmählich von dunklen Toffeenoten, Nuancen von Trauben, einer Spur Haselnuss sowie zunehmend trockenen Eichentönen abgelöst.

Alkoholgehalt: 58,3 % Vol.

UVP: € 99,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Single Cask – Irish Style – Unpeated (limitiert auf 320 Flaschen):

Für die Single Cask Abfüllung „Irish Style“ wurde die aus 100% Pilsner Malz hergestellte Maische bei vollem Reflux-Condenser destilliert. Durch diese zusätzliche Kühlschlange im Inneren des Lyne Arms der Spirit Still gelangten nur die leichtflüchtigen Aromen in den New Make, woraus sich nach fünf Jahren Reifung in einem 190 Liter ex Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Barrel eine ausgewogene Komposition aus süßer Frucht, cremiger Vanille und feinen Toffeenoten ergibt.

Aussehen: Helles Gold

Aroma: Die aromatische Fülle reifer Aprikosen und gelber Birnen verschmilzt sanft mit zarten Vanillenoten, einem Hauch von Grapefruit und Kokos, während im Hintergrund dezente Eichentöne mitschwingen.

Geschmack: Die fruchtige Kombination aus Aprikosen, reifen Birnen und einem Hauch von Pampelmuse wird harmonisch ergänzt durch süße Vanille und cremigem Toffee mit einer Nuance Kokos, während gleichzeitig wärmende Eichennoten mit einer Prise weißen Pfeffers für eine würzige Komponente sorgen.

Nachklang: Das ausgewogene Zusammenspiel von cremigen Fruchtnoten, zarter Vanille und subtiler, wärmender Eichenwürze hält mit einem Hauch bitterer Grapefruit lange an.

Alkoholgehalt: 57,4 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Single Cask – David’s Choice – Unpeated (limitiert auf 300 Flaschen):

Die Einzelfassabfüllung „David’s Choice“ wurde persönlich von St. Kilians Spiritus Rector, David F. Hynes, ausgewählt. Dieser nicht rauchige Tropfen reifte fünf Jahre lang in einem frischen 225 Liter Fass aus edlem Kastanienholz. Das Ergebnis dieser außergewöhnlichen Lagerung ist ein üppiger Single Malt Whisky, der nicht nur durch seine vollmundige Fruchtsüße, trockenen Tannine und warmen Holznoten besticht, sondern auch durch eine prachtvolle Mahagonifarbe überzeugt.

Aussehen: Mahagoni

Aroma: Aromatische Fruchtnoten von reifen Pflaumen, Datteln und etwas Sultaninen entfalten sich zusammen mit zarten Vanillenoten und einem Hauch herb-süßer Sevilla-Orangen, während sich im Hintergrund Noten von fein-würziger Eiche präsentieren.

Geschmack: Eine cremige, sirupartige Fruchtsüße aus Pflaumen, Datteln, saftigen Orangen und Sultaninen wird von trockenen Tanninen und wärmenden Holznoten umhüllt sowie von dunklem Honig mit einem Hauch von Zartbitterschokolade perfekt abgerundet.

Nachklang: Die cremige Fruchtmarmelade wird langsam von dezent trockenen Holznoten abgelöst und klingt mit einem Hauch von Hustensaft mit Honig und feiner Zartbitterschokolade lange Zeit nach.

Alkoholgehalt: 58,4 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Single Cask – Turf Tail Distillers Cut – Peated (limitiert auf 315 Flaschen):

Für den Single Malt „Turf Tail Distillers Cut“ sammelte man während der zweiten Destillation in der Spirit Still nur die letzten 250 Liter des Mittellaufs, bevor auf den Nachlauf umgeschaltet wurde. Diese präzise Handhabung der Destillation bescherte dem Spirit eine intensivere Rauchigkeit, bevor dieser für vier Jahre seine Reifung in einem ex Jack Daniel’s Barrel antrat. Das Ergebnis ist ein ausgewogener Single Malt Whisky mit einer aromatischen Komposition aus Torf, Frucht, Vanille sowie wärmender Eichenwürze.

Aussehen: Helles Gold

Aroma: Aromatischer Torfrauch öffnet Raum für malzige Süße, cremige Vanille, fruchtige Aprikose und saftige Birnen, die durch zartes Toffee und eine Prise würziger Eiche abgerundet werden.

Geschmack: Eine süße Melange von reifen Aprikosen, saftigen Birnen und Vanillecreme mit einem Hauch von Toffee wird von einer Nuance Malz und wärmender Eichenwürze begleitet, während sie sanft von Torfrauch mit einer Prise Piment umhüllt wird.

Nachklang: Cremige Vanille und süße Fruchtmarmelade vereinen sich mit feinwürziger Eiche, einem Hauch von Piment und zartem Torfrauch, deren Aroma lange nachklingt.

Alkoholgehalt: 58,7 % Vol.

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

St. Kilian Single Cask – Ultra Heavily Peated (limitiert auf 365 Flaschen):

Für die sechsjährige Single Cask Abfüllung, gereift in einem 250 Liter Hogshead, das zuvor Oloroso Sherry enthielt, wurde stark getorftes „Ultra Heavily Peated“ Gerstenmalz aus Schottland verwendet. Dieser Single Malt Whisky besticht durch eine intensive Fruchtsüße mit malzigen Nuancen und wärmender Eichenwürze. Feine Zartbitterschokolade rundet das Geschmackserlebnis ab, während aromatischer Torfrauch mit dezenten Aschenoten das Ganze umhüllt.

Aussehen: Gold

Aroma: Hinter dem rauchigen Torfaroma entfalten sich fruchtige Noten von saftigen Aprikosen und reifen gelben Birnen, die von einem Hauch Sultaninen unterstrichen und mit einer Prise Bitumen abgerundet werden.

Geschmack: Intensive Aromen einer fruchtigen Süße von reifen Birnen, saftigen Pfirsichen, Datteln und Sultaninen verschmelzen mit malzigen Nuancen und sanftem Torfrauch, delikat gewürzt mit wärmenden Eichennoten und vollendet durch feine Zartbitterschokolade.

Nachklang: Die vielschichtige Kombination aus cremiger Fruchtmarmelade und wärmendem Torfrauch mit dezenten Aschenoten hallt mit dunkler Schokolade und einer Prise trockener Eichenwürze lange nach.

Alkoholgehalt: 58,9 % Vol.

UVP: € 79,90 (0,5 Liter)

In limitierter Zahl erhältlich

Alle am 4. Mai 2024 ab 19:00 Uhr neu vorgestellten Abfüllungen werden noch während des Online Tastings zum Verkauf im Onlineshop freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit können Flaschen dieser limitierten Editionen ab Dienstag, den 7. Mai 2024 auch direkt vor Ort im Shop der Besucher-Destillerie erworben werden.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 200 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.